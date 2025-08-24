INI、メンバープロデュース企画「INI STUDIO」 ソロ6曲を同時配信リリース
INIがYouTube企画「INI STUDIO」で公開しているソロ楽曲6曲を、8月25日(月)0:00より各種音楽配信サービスにてデジタルリリースすることが決定した。
「INI STUDIO」は、グループで培ったスキルと個性を活かし、メンバー自ら企画・表現し、発信する楽曲や映像を通じてファンの皆様に新たな一面を届けるクリエイティブコンテンツ。グループ活動とはひと味違う、個人にフォーカスしたパフォーマンスや特別なシーンを楽しめる。
今回デジタルリリースされるのは、TAKUMIの「Don‘t Worry」「幻想」、FENGFANの「Like Water」、HIROMUの「Piece」 「STRIDE」「Busterz」の6曲。メンバーそれぞれが楽曲制作に携わり、今年1月に開催されたソロステージ＜LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS＞でも披露されたオリジナル楽曲や、 INI楽曲のセルフカバーなど個性が光る6曲になっている。
■「INI STUDIO」配信リリース情報
■TAKUMI (INI)
・楽曲名：Don‘t worry
・Linkfire：https://lnk.to/INI_TAKUMI_dontworry
・楽曲名：幻想
・Linkfire：https://lnk.to/INI_TAKUMI_gensou
■FENGFAN (INI)
・楽曲名：Like Water
・Linkfire： https://lnk.to/INI_FENGFAN_likewater
■HIROMU (INI)
・楽曲名：Piece
・Linkfire：https://lnk.to/INI_HIROMU_piece
・楽曲名：STRIDE
・Linkfire：https://lnk.to/INI_HIROMU_stride
・楽曲名：Busterz
・Linkfire：https://lnk.to/INI_HIROMU_busterz
◾️ドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE 『I Need I』』
2025年10月31日（金）公開
出演：池粼理人、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、郄塚大夢、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅
監督：榊原有佑 武桜子 原田大誠
製作：LAPONE ENTERTAINMENT 東宝
制作プロダクション：吉本興業
制作協力：and pictures Your Films
製作幹事：東宝
配給：TOHO NEXT 吉本興業