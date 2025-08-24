◾️ドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE 『I Need I』』

2025年10月31日（金）公開

出演：池粼理人、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、郄塚大夢、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅

監督：榊原有佑 武桜子 原田大誠

製作：LAPONE ENTERTAINMENT 東宝

制作プロダクション：吉本興業

制作協力：and pictures Your Films

製作幹事：東宝

配給：TOHO NEXT 吉本興業