Sir Vanityと斉藤壮馬のツーマンライブが、2026年3月7日(土)・8日(日)の2日間、TACHIKAWA STAGE GARDENにて開催される。

Sir Vanityは声優の梅原裕一郎と中島ヨシキ、音楽プロデューサーの桑原聖、クリエイティブディレクターの渡辺大聖の4人からなるバンドプロジェクト。2019年に結成のち2020年から本格的に活動を開始し、以来ライブハウスを主軸に活動を続けている。

斉藤壮馬は声優としての活動に加えて、2017年、SACRA MUSICよりソロアーティストとしてデビュー。今年12月には台北・横浜でのライブを控えており、独自の音楽世界を展開しながら精力的に活動している。

この2アーティストがそれぞれにとって初となるツーマンライブを開催。これまで個々人の交流はあったものの、アーティストとして初めて交わる彼らのライブがどのようなものになるのか、ぜひ現地で目撃してほしい。チケット情報や公演詳細については後日発表となる。

＜Sir Vanity×斉藤壮馬 2man Live＞

日時：2026年3月7日(土)・3月8日(日) 各日1公演予定

会場：TACHIKAWA STAGE GARDEN https://www.t-sg.jp/access/

出演：Sir Vanity、斉藤壮馬

※チケット販売詳細、開場開演時間および諸注意等は後日お知らせいたします。 【イベントに関するお問い合わせ】

カスタマーセンター https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry

営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）

※問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。

※お問い合わせの際は公演名もご記載いただけますようお願いいたします。

※公演内容に関するお問い合わせは、お断りさせていただきます。

※上記お問い合わせ窓口以外、特に会場への直接のお問い合わせはご遠慮願います。

