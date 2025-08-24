Eve、活動15周年を記念してGLION ARENA KOBE 2days公演を11月開催
Eveが11月22日および23日の2日間、兵庫・GLION ARENA KOBEにて活動15周年記念公演＜Eve Anniversary Live「UNDERCOVER」＞を開催することが発表となった。
これは、本日8月24日にK-Arena Yokohamaで行われた＜Eve Arena Tour 2025「Under Blue」＞ファイナル公演終演後、ステージ上のLEDビジョンに映し出されたティザー映像にてサプライズ発表されたもの。本公演では、Eve活動15周年を記念したスペシャルなセットリストが予定されている。
公開されたキービジュアルは＜Eve Arena Tour 2025「Under Blue」＞のイラストも手がけたイラストレーター・くっかによる描き下ろし。チケットのオフィシャル最速先行受付が本日よりスタートした。
なお、＜Eve Arena Tour 2025「Under Blue」＞K-Arena Yokohama2日目公演のセットリストをプレイリストとして公開中だ。
▶＜Eve Live 2025「Under Blue」＞
K-Arena Yokohama2日目公演セトリ プレイリスト
https://tf.lnk.to/UnderBlue_Live
■＜Eve Anniversary Live「UNDERCOVER」＞
11月22日(土) 兵庫・GLION ARENA KOBE
open17:00 / start18:00
11月23日(日) 兵庫・GLION ARENA KOBE
open15:00 / start16:00
▼チケット
全席指定：\9,800 (税込)
※すべて電子チケットでの販売
※お一人様1公演4枚まで購入可能
※未就学児童入場不可
【オフィシャル最速先行】
受付期間：8月24日(日)〜9月7日(日)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/eve2025kobe/
関連リンク
◆Eve オフィシャルサイト
◆Eve オフィシャルX
◆Eve オフィシャルInstagram
◆Eve オフィシャルTikTok
◆Eve オフィシャルFacebook
◆Eve オフィシャルYouTubeチャンネル