¤â¤â¥¯¥í¡¢¡Ø²Æ¤Î¥Ð¥«Áû¤®2025¡Ù¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥Õ¥¡¥ó¤â¤º¤ÖÇ¨¤ì¡Ö¥³¥³¡ù¥Ê¥Ä¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«
¤â¤â¥¯¥í¤¬Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤·¤¿²Æ¥é¥¤¥Ö¡ã¥Ï¥Þ¤ÎÌëº×¤êÈÖÄ¹½±Ì¾µÇ°¤â¤â¥¯¥í²Æ¤Î¥Ð¥«Áû¤®2025 in ²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä¤è¤ê¡Ö¥³¥³¡ù¥Ê¥Ä¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥³¥³¡ù¥Ê¥Ä¡×¤ÏÁ°»³ÅÄ·ò°ì¤¬À©ºî¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¤â¤â¥¯¥í²Æ¤Î¥é¥¤¥ÖÄêÈÖ¥½¥ó¥°¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢8·î2Æü(ÅÚ)¡¦3Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ã¥Ï¥Þ¤ÎÌëº×¤êÈÖÄ¹½±Ì¾µÇ°¤â¤â¥¯¥í²Æ¤Î¥Ð¥«Áû¤®2025 in ²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä¤ÎDAY1¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤À¡£¤â¤â¥¯¥í²Æ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¥ã¥Î¥ó¤Î¹â¤µÌó50m¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ä¡¢¥¢¥ê¡¼¥ÊÀÊ¤òÎý¤êÊâ¤¤Ê¤¬¤é¥â¥Î¥Î¥Õ(¤â¤â¥¯¥í¤Î¥Õ¥¡¥óÁí¾Î)¤Ë¿åÅ´Ë¤¤òÊü¤Ä³Ú¤·¤²¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£²ñ¾ìÃæ±û²ÖÆ»¤Ë°ú¤«¤ì¤¿¥ì¡¼¥ë¤òÁö¤ë¡È¤â¤â¤¿¤óÎó¼Ö¡É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Ï¤·¤ã¤°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¿åÅ´Ë¤¤ò³Ý¤±¹ç¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Î¡Ø¤â¤â¥¯¥í²Æ¤Î¥Ð¥«Áû¤®2025¡Ù¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢8·î31Æü(Æü)20»þ¤Ë±ÇÁü¸ø³«¤òÍ½Äê¡£¤É¤Î³Ú¶Ê¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÅöÆü¤Þ¤Ç¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤À¡£
ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢±ÇÁü²½¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢DAY1¡¦DAY2Î¾Æü¤Î¸ø±é¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¡¢±ÇÁüÆÃÅµ¤È¤·¤ÆËÜ¥é¥¤¥Ö¤ÎÎ¢Â¦¤ò±Ç¤·¤¿¤³¤³¤Ç¤·¤«´Ñ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£Blu-ray¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖDolby Atmos®(¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹)¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÇË×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²»³ÚÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Blu-ray & DVD¤ÎÉõÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢½é²óÀ½Â¤Ê¬¤Î¤ß¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤äTV¤Ç´ÊÃ±¤Ë´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖNeSTREAM LIVE¡×»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
LIVE Blu-ray & DVD¡Ø¥Ï¥Þ¤ÎÌëº×¤êÈÖÄ¹½±Ì¾µÇ°¤â¤â¥¯¥í²Æ¤Î¥Ð¥«Áû¤®2025 in ²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù
2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://mcz.lnk.to/summer25PKG
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://mcz-release.com/live/natsubaka2025/
¡ÎBlu-ray¡Ï
¥Ï¥Þ¤ÎÌëº×¤êÈÖÄ¹½±Ì¾µÇ° ¤â¤â¥¯¥í²Æ¤Î¥Ð¥«Áû¤®2025 in ²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡LIVE Blu-ray
È¯ÇäÆü¡§2026/3/4¡Ê¿å¡Ë
ÉÊÈÖ¡§KIXM-633¡Á5
¼ýÏ¿Ëç¿ô¡§3ËçÁÈ
²Á³Ê¡§\14,000¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡§¡ï12,727¡Ë
²»À¼[ËÜÊÔ]¡§Dolby Atmos¡¿¥ê¥Ë¥¢PCM 2ch
[ÆÃÅµ±ÇÁü]¡§¥ê¥Ë¥¢PCM 2ch
¡ÎDVD¡Ï
¥Ï¥Þ¤ÎÌëº×¤êÈÖÄ¹½±Ì¾µÇ° ¤â¤â¥¯¥í²Æ¤Î¥Ð¥«Áû¤®2025 in ²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡LIVE DVD
È¯ÇäÆü¡§2026/3/4¡Ê¿å¡Ë
ÉÊÈÖ¡§KIBM-1139¡Á43
¼ýÏ¿Ëç¿ô¡§5ËçÁÈ
²Á³Ê¡§\14,000¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡§¡ï12,727¡Ë
²»À¼¡§¥ê¥Ë¥¢PCM 2ch
¡ã±ÇÁüÆÃÅµ¡ä
¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡Ê²¾¡Ë
¡ãÉõÆþÆÃÅµ¡ä
¡ÖNeSTREAM LIVE¡×»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¢¨½é²óÀ½Â¤Ê¬¤Î¤ß
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¡ÚDAY1¡§2025Ç¯8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Û
overture ¡Á¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z»²¾å¡ª¡ª¡Á
1. Re:volution
2. DNA¶¸»í¶Ê(¥ë¥Ó¡§¥é¥×¥½¥Ç¥£)
3. ¥ï¥Ë¤È¥·¥ã¥ó¥×¡¼
4. CONTRADICTION
5. BIONIC CHERRY
6. Acceleration
7. ¥³¥³¡ù¥Ê¥Ä
8. ROCK THE BOAT
9. ¤â¤â¤¤¤íÂÀ¸Ý¤É¤É¤ó¤¬Àá
10. stay gold
11. ¹Ô¤¯¤¼¤Ã¡ª²øÅð¾¯½÷ -ZZ ver.-
12. ¸ÉÆÈ¤ÎÃæ¤ÇÌÄ¤ëBeat¤Ã¡ª
13. Áö¤ì¡ª -ZZ ver.-
14. Hanabi
15. BLAST¡ª
16. GODSPEED
17. ¥Ä¥è¥¯¥Ä¥è¥¯
18. Event Horizon
19. Re:Story
¡ãENCORE¡ä
20. Å·¼êÎÏÃË
21. ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¾Ð´éÉ´·Ê -ZZ ver.-
22. ¥³¥Î¥¦¥¿
23. ¤ä¤ï¤¯Îø¤·¤Æ ¡Á¤º¤Ã¤ÈËÍ¤é¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Á
¡ÚDAY2¡§2025Ç¯8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¡Û
overture ¡Á¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z»²¾å¡ª¡ª¡Á
1. Å·¼êÎÏÃË
2. ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
3. ¥ï¥Ë¤È¥·¥ã¥ó¥×¡¼
4. µã¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è
5. MONONOFU NIPPON feat. ÉÛÂÞÆÒÂÙ
6. Nightmare Before Catharsis
7. ¥³¥³¡ù¥Ê¥Ä
8. Æ²¡¹Ê¿ÏÂÀë¸À
9. ¤â¤â¤¤¤íÂÀ¸Ý¤É¤É¤ó¤¬Àá
10. Re:volution
11. ¹Ô¤¯¤¼¤Ã¡ª²øÅð¾¯½÷ -ZZ ver.-
12. Chai Maxx
13. Áö¤ì¡ª -ZZ ver.-
14. Re:Story
15. °ìÌ£Æ±¿´ feat. ¿·È¯ÅÄ¤Ï¤ë¤¤¤Á¹ç¾§ÃÄ
16. BLAST¡ª
17. On Your Mark
18. ¥Ä¥è¥¯¥Ä¥è¥¯
19. Acceleration
20. Hanabi
ENCORE
21. Event Horizon
22. ¥ì¥Ê¥»¡¼¥ë¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç
23. °¦¤ò·Ñ¤°¤â¤Î
24. ¥¥ß¥Î¥¢¥È
23rd CD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖEvent Horizon¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://mcz-release.com/sound/event-horizon/
Í½Ìó¡§https://mcz.lnk.to/EH0702
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×
·ÁÂÖ¡§MAXI¡ÜBD¡¡²Á³Ê¡§\3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§KIZM-90823¡Á4
CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
01. Event Horizon
02. Cosmic Commotion
03. Event Horizon (GAB edition)
04. Event Horizon (off vocal ver.)
05. Cosmic Commotion (off vocal ver.)
Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
¡¦¡ÈEvent Horizon¡É Music Video
¡¦¡ÈEvent Horizon¡É Music Video ¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥Ù¡¼¥¹ FORSQUAD¡×¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥É¡ÊÁ´4¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¡¦¡ÖZ¥¬¥ó¥À¥àVer. MOMOIRO CLOVER Z(É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò)¡×
¡¦¡ÖZ¥¬¥ó¥À¥àVer. MOMOIRO CLOVER Z(¶Ì°æ»í¿¥)¡×
¡¦¡ÖZ¥¬¥ó¥À¥àVer. MOMOIRO CLOVER Z(º´¡¹ÌÚºÌ²Æ)¡×
¡¦¡ÖZ¥¬¥ó¥À¥àVer. MOMOIRO CLOVER Z(¹â¾ë¤ì¤Ë)¡×
¢¨¼ÂºÝ¤Î¥«¡¼¥ÉÌ¾¾Î¤Ï¡ÖZ¥¬¥ó¥À¥àVer. MOMOIRO CLOVER Z¡×¤Î¤ß¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Ì¾É½µ¤ÏÌµ¤¯¡¢
¥«¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤âÁ´¤ÆÆ±°ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÄÌ¾ïÈ×
·ÁÂÖ¡§MAXI only¡¡Äê²Á¡§\2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§KICM-2166
CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
01. Event Horizon
02. Cosmic Commotion
03. ²Ä»ë¸÷Àþ
04. Event Horizon (off vocal ver.)
05. Cosmic Commotion (off vocal ver.)
06. ²Ä»ë¸÷Àþ (off vocal ver.)
¡¦¡ÖEvent Horizon¡×¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÛÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¡Ê¥Ð¥ó¥É¥ë¾¦ÉÊ¡Ë
¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖEvent Horizon¡×É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È ver.[A6¥µ¥¤¥º]ÉÕ¤
¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖEvent Horizon¡×¶Ì°æ»í¿¥¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È ver. [A6¥µ¥¤¥º]ÉÕ¤
£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖEvent Horizon¡×º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È ver. [A6¥µ¥¤¥º]ÉÕ¤
¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖEvent Horizon¡×¹â¾ë¤ì¤Ë¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È ver. [A6¥µ¥¤¥º]ÉÕ¤
·ÁÂÖ¡§MAXI¡ÜBD¡ÜGOODS
²Á³Ê¡§\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼õÃí´ü´Ö¡§3·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë20:00¡Á6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¤ªÆÏ¤±Í½ÄêÆü¡§7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¨Á´¾¦ÉÊÆ±³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ELR Store¸ÂÄê¤Î¼õÃíÀ¸»º¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÅ¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¡¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÛÂÐ¾Ý
¡¦Amazon.co.jp¡¦¡¦¡¦A4¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È2Ëç¥»¥Ã¥È
¡Ê½¸¹ç³¨ÊÁ+¥½¥í³¨ÊÁ4¼ï¥é¥ó¥À¥àÍ½Äê¡Ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¦¡¦¡¦¥¹¥Þ¥Û¥ê¥Ü¥ó[H320mm¡ßW15mm]
¡Ê¥í¥´Í½Äê¡Ë¡¡¢¨ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¦¡¦¡¦¤Þ¤·¤«¤¯¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É[H89mm¡ßW89mm]
¡ÊÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÍ½Äê¡Ë¡¡¢¨ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¡¦¥Í¥ª¥¦¥¤¥ó¥°¡¦¡¦¡¦¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É[H86¡ßW54mm]
¡Ê¥½¥í³¨ÊÁ4¼ï¥é¥ó¥À¥àÍ½Äê¡Ë¡¡¢¨ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¦¡¦¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í´Ì¥Ð¥Ã¥¸[57mm]
¡Ê¥½¥í³¨ÊÁÍ½Äê¡Ë¡¡¢¨ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¤Ë¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡¦@Loppi¡¦HMV¡¦¡¦¡¦¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼[H70¡ßW50mm]
¡Ê¥½¥í³¨ÊÁ4¼ï¥é¥ó¥À¥àÍ½Äê¡Ë¡¡¢¨ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¡¦TOWER RECORDS¡¦¡¦¡¦A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡Ê½¸¹ç³¨ÊÁÍ½Äê¡Ë
¡¦TSUTAYA¡¦¡¦¡¦´Ì¥Ð¥Ã¥¸[38mm]
¡Ê¥í¥´Í½Äê¡Ë¢¨ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¡¦Joshin¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ô¥¢ (Joshin web¥·¥ç¥Ã¥× ´Þ¤à) ¡¦¡¦¡¦LÈÇ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡Ê½¸¹ç³¨ÊÁÍ½Äê¡Ë¢¨ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¡¦ELR Store¡¦¡¦¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼[50mm¡ß50mm]
¡ÊÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÍ½Äê¡Ë¡¡¢¨ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¢¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÛÆÃÅµÂÐ¾Ý
¡¦Amazon.co.jp¡¦¡¦¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È[H240¡ßW240mm]
¡ÊÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÍ½Äê¡Ë
¢¨ÆÃÅµ¤Î¥µ¥¤¥º¤ä»ÅÍÍ¡¢³¨ÊÁ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç½é²ó¸ÂÄêÈ× / ÄÌ¾ïÈ×¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢²¼µÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¡¦±þ±çÅ¹ÊÞÆÃÅµ¡¦¡¦¡¦¡ÖEvent Horizon¡×¥È¥ì¥«¡Ê5¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¡Ê½¸¹ç¡¦¥½¥í³¨ÊÁÍ½Äê¡Ë
¢§¡ÖEvent Horizon¡×±þ±çÅ¹ÊÞÆÃÅµ
½é²ó¸ÂÄêÈ× / ÄÌ¾ïÈ×¡¦¡¦¡¦¡ÖEvent Horizon¡×¥È¥ì¥«¡Ê5¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¡Ê½¸¹ç¡¦¥½¥í³¨ÊÁÍ½Äê¡Ë
¢¨ÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¸ø¼°HP¡¦SNS¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î¥µ¥¤¥º¤ä»ÅÍÍ¡¢³¨ÊÁ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
