４回横浜ＤｅＮＡ１死、筒香がソロ本塁打を放ち追加点を挙げる＝東京ドーム

◆横浜ＤｅＮＡ４−２巨人（東京ドーム）

１軍に合流して２週間あまり。筒香は７月１日以来のスタメン出場を待ち望んでいた。「２軍調整から上がってきてずっと調子が良かったので、やっと来たなって感じだった」。その言葉通り、起用に応える８号ソロで貴重な追加点をもたらした。

１点リードの四回１死。直球を２球続けて見送った後、外角低めに落ちるフォークボールを前でさばいた。打球は低い弾道でバックスクリーンへ一直線。「チームの勝利に貢献できる一打が仕事だと思っている。自分のスイングで仕留めることができた」と手応え十分に振り返った。

今月２１日にはイースタン・リーグの２軍戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、一塁の守備にも就いた。ベイスターズで三塁を守ったのは渡米前年の２０１９年以来だった。

三浦監督は終盤に一、三塁での起用を示唆しており、筒香は「言われたところで貢献できるように頑張るだけ」とチームプレーに徹する構えを示す。

４連敗を阻止しようとチーム最年長の宮崎も２安打３打点と気を吐いた。残り３０試合。熾烈（しれつ）なクライマックスシリーズ進出争いが続く中で、背番号２５の存在は欠かせない。