THE MICRO HEAD 4N’S、2025年冬ツアー＋結成15周年記念11ヶ月連続ツーマンを発表
THE MICRO HEAD 4N’Sが11月、4期始動記念ライブ＜RE:LIVE『KEep KErnel』＞とショートツアー＜TOUR 2025「The Beginning of the Night」＞を開催することが発表となった。
ボーカリストにKEKEを迎えた第4期始動から3年、＜RE:LIVE『KEep KErnel』＞は11月14日に東京・池袋EDGEで開催されるものだ。一方の2025年冬ツアー＜TOUR 2025 The Beginning of the Night＞は11月23日に名古屋HeartLand、11月28日に岐阜CLUB ANTS、11月30日に心斎橋BEYONDといった愛知、岐阜、大阪で行われる。なお、自身初のホールワンマンとして12月13日に東京・神田明神ホールで特別公演＜A NIGHT TO REMEMBER＞が開催されることがすでに発表となっているが、こちらはソールドアウトしている。
そして2026年に結成15周年を迎えるTHE MICRO HEAD 4N’Sが贈る特別企画として、＜THE MICRO HEAD 4N’S presents MONTHLY 2MAN「B-EAST」＞が始動することも発表となった。11ヶ月連続で実施される同ツーマンシリーズは、所縁ある仲間や初共演のアーティストと繰り広げる公演となる。第一弾アーティストとして1月から3月までのスケジュールおよびゲストアーティストが発表となった。15周年の熱きステージに一夜ごとの化学反応が展開されるとのことだ。
■第4期始動記念ライブ＜RE:LIVE『KEep KErnel』＞
11月14日(金) 東京・池袋EDGE
詳細：https://themicrohead4ns.jp/contents/973987
■2025年冬ツアー＜TOUR 2025 The Beginning of the Night＞
11月23日(日) 愛知・名古屋HeartLand
11月28日(金) 岐阜・岐阜CLUB ANTS
11月30日(日) 大阪・心斎橋BEYOND
詳細：https://themicrohead4ns.jp/contents/973989
■初ホールワンマン＜A NIGHT TO REMEMBER＞
12月13日(土) 東京・神田明神ホール
※SOLD OUT
■結成15周年記念11ヶ月連続ツーマン＜THE MICRO HEAD 4N’S presents MONTHLY 2MAN「B-EAST」＞
▼2026年 ※第一弾発表
01月10日(土) 神奈川・川崎セルビアンナイト
出演：THE MICRO HEAD 4N’S / DuelJewel
02月14日(土) 神奈川・川崎セルビアンナイト
出演：THE MICRO HEAD 4N’S / FEST VAINQUEUR
03月15日(日) 神奈川・川崎セルビアンナイト
出演：THE MICRO HEAD 4N’S / XANVALA
詳細：https://themicrohead4ns.jp/contents/974004
