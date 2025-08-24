見た目はキープコンセプト 中身は大変身の新型「デリカミニ」

三菱自動車が2025年8月22日、軽スーパーハイトワゴンの新型「デリカミニ」と、新型「eKスペース」を公開しました。同日に先行公開された日産「ルークス」の兄弟モデルとなる2車ですが、主に走行性能における差別化が話題となっています。

新型デリカミニの外観は、スマッシュヒットを記録した従来型モデルのイメージをキープしつつ、細部をリファイン。“目”を思わせる、特徴的な半円形のLEDランプは大型化され、よりファニーな印象となりました。また、三菱車のファミリーフェイスである「ダイナミックシールド」は、ボディ同色の一体タイプへと改められています。

室内空間では日産のルークス同様、Aピラーの位置と角度を見直すことで、室内長は従来比で115mm延長。ピラー自体も細く改良され、より広い視界を確保しました。各種の情報を表示するモニターも、12.3インチ大型ディスプレイと、7インチの液晶メーターが一体となったシステムを装備しています。

また、衝突被害軽減ブレーキシステムには、広角カメラとレーダーで歩行者や車両を検知する機能を採用。前後左右4つのカメラで周囲を立体的に確認できる「3Dマルチアラウンドモニター」も備えています。

特筆すべきなのが、エンジンやASC（アクティブ・スタビリティ・コントロール）も制御する、選択式ドライブモードを搭載した点です。これは軽自動車クラスでは初となる装備で、路面状況に応じ、POWER、NORMAL、ECO、GRAVEL、SNOWの5つの走行モードを選択できます。兄貴分である「デリカD:5」顔負けの本格的な内容といえるでしょう。

「eKスペース」も全面刷新 “本格装備”に三菱ファン「感涙」！

一方、新型eKスペースの外観は、基本的に「ルークス」と共用部分の多い構成となっていますが、メッキのアクセントをあしらったフロントグリルなどで、より質感を感じる仕上がりとなっています。



あわせて「eKスペース」もフルモデルチェンジを受けた



また、eKスペースにも3つのドライブモード（POWER、NORMAL、ECO）を搭載するほか、軽自動車で唯一となる「接近時アンロック」と「降車時オートロック」機能を、デリカミニともども採用しています。

さらに、先代型のデビューとともに爆発的な人気を博したイメージキャラクターの「デリ丸。」も続投。新型の登場に合わせてキャンペーンも展開され、発売日前日までに新型デリカミニを予約注文したユーザーを対象に、「デリ丸。」ぬいぐるみ4種から1種をプレゼントするとのことです。

車両価格はデリカミニが約195万円から約295万円、eKスペースが約175万円から約195万円とアナウンスされています。両車種とも2025年秋に発売予定で、予約注文は同日より受付を開始しています。

デリカミニについては発売からわずか2年ほどでのモデルチェンジとなりましたが、ネット上では、いい意味でのキープコンセプトが好評を博しています。

「よりお目目がパッチリしてデリ丸。っぽさが際立つ！」「オーバーフェンダーの造形が少しパジェロミニっぽくて良いね〜」といったコメントのほか、「胴体は同じまま、ルークスはキューブっぽく、デリカミニはよりデリカっぽく、それぞれ上手いこと個性出せてるな…」など、各モデルの個性の表現方法に注目するコメントが多く見られました。

また、スタイリングだけでなく、軽クラス初のドライブモード機能もファンを惹き付けています。「軽でドライブモード搭載って、やり過ぎです」「三菱の4WDだぜ！ 感があるだけで、おじさんは嬉しい。『要るか要らねぇか』じゃないんすよ『ロマン』なんすよ」など、質実剛健で硬派な三菱車としての仕上がりにも、期待が集まっているようです。