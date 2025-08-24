「ヤクルト１−８阪神」（２４日、神宮球場）

阪神が引き分けを挟んだ連勝で、優勝マジックを「１６」とした。三回、中野の中前適時打で先制すると、四回には佐藤輝の３２号ソロで追加点。投げては先発の才木がは７回２／３を４安打１失点の粘投で１２勝目（５敗）を手にした。

前夜は延長１２回を戦い、引き分けに終わった対戦。この日は序盤から動いた。三回、５試合ぶりにスタメン出場した小幡が、１死から左前打でチャンスメーク。才木の犠打、近本の死球後、中野が中前適時打を放ち先制点を手にした。

さらに四回、先頭で打席に立った佐藤輝がヤクルト先発・奥川のイニング初球を捉えると、高々と舞い上がった打球は右翼スタンドに到達した。これがプロ入り通算１１６本目。入団５年目までの通算本塁打で王貞治（１１５本）を超えた。六回には才木が２死満塁から押し出し選ぶ。自らを助ける今季初打点と、効果的に得点を重ねた。

一方、才木はマウンドでも粘りを見せる。四回、村上にソロ本塁打を浴びたが、続く六回の打席では内角高めに直球を投げ込み、真っ向勝負で空振り三振を奪った。毎回のように走者を背負いながら、粘りの投球で追加点を与えない。後半戦に入って７月２６日のＤｅＮＡ戦（甲子園）から、これで登板５連勝と調子を上げてきた。

中野は２試合連続、今季１０度目の猛打賞でチャンスメーク。坂本は八回、無死三塁から右中間を破る適時打を放ち、今季２２打点でキャリアハイを更新した。さらに２死満塁から森下が走者一掃の適時二塁打、佐藤輝も右前適時打で続き、一挙５得点で大勝となった。

デーゲームで巨人がＤｅＮＡに敗れたことで、リーグ優勝に向けたマジックナンバーを２つ減らして「１６」。歓喜のゴールが近づいてきた。