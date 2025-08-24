【MLB】パドレス 5−1 ドジャース（8月23日・日本時間24日／サンディエゴ）

【映像】大谷の打席でやたら目立つ“サンタコス”の観客

それは、真夏には異様な光景だった。ドジャースの大谷翔平はパドレス戦に「1番・DH」で先発出場すると、彼の打席を見守るファンの中に、なぜかサンタクロースのコスプレをしたファンがいたのだ。真夏のサンディエゴでそれは暑くないはずがないのに……。

ナ・リーグ西地区で首位を争うドジャースとパドレスによる攻防戦、第2ラウンド。前日、日本時間23日に敗れたため同率で並ばれたドジャースにとっては、是が非でも落とせない、気合の入る一戦。この日も1回表、大谷が先頭打者で打席に入った。

パドレスの先発・コルテス投じた低めのカットボールを見逃して1ストライク。2球目のスライダーはアウトコースに外れてボール。3球目の真ん中付近のストレートも見逃して、カウント1−2と追い込まれる。続く4球目、2球目と同じようにアウトコースへ逃げていくスライダーにバットは空を切り、大谷は空振り三振に倒れた。

パドレスの本拠地ペトコ・パークのファンは、首位攻防戦、そして宿敵ドジャース戦とのゲームいうこともあり、初回に1死を奪っただけでも大盛り上がり。バックネット裏に陣取ったサンタクロース姿のコスプレで見守った2人組も、ストライクコール1つで拍手を送り、大谷が三振に倒れた瞬間には立ち上がってタオルを振り、喜びを表現した。

サンディエゴは日本と同じ北半球にあり、現在の季節は夏だ。この日の気温は24度、湿度は50％ほどであり、当然、他のファンは半袖Tシャツやシャツ姿がほとんどだ。それにもかかわらず、2人は白いつけヒゲに赤いジャケット、頭にはニット製と思われるパドレスのロゴ入りキャップを被っていた。

