女子レスラーが容赦ないジャンピングストンプを見せつけた。トップロープからの連携技にファンも思わずドン引きのリアクションとなった。

【映像】これは痛い…エビ反り状態のお腹に“ジャンピングストンプ”

日本時間8月20日に行われた「NXT」でNXT女子王者ジェイシー・ジェーン率いる3人組ユニット「フェイタル・インフルエンス」と提携団体「TNA」の3人組ユニット「ザ・エレガンスブランド」が6人タッグマッチで激突した。

試合中盤にザ・エレガンスブランドが大技を見せる。エム・バイ・エレガンスが相手を足上に乗せて仰向けにさせる“エビ反りスペシャル”状態にすると、ヘザー・バイ・エレガンスがトップロープからのジャンピングストンプを繰り出す。両足が相手の腹部にモロに刺さり、悶絶していた。

この容赦ない一撃にファンは「内臓潰れちゃうよ」「絶対痛い」「めちゃくちゃ打点高かったな」といったコメントが集まった。また、ジャンピングストンプを見舞ったヘザーは『X』で同技の投稿を引用して「このムーブに名前付けて」と自画自賛の様子だった。

