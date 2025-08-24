【大雨警報】大阪府・大東市、門真市、四條畷市に発表 24日20:30時点
気象台は、午後8時30分に、大雨警報（浸水害）を大東市、門真市、四條畷市に発表しました。
大阪府では、24日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■大阪市
□大雨警報
・浸水
24日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■高槻市
□大雨警報
・浸水
24日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■枚方市
□大雨警報
・浸水
24日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
24日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■大東市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
24日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■門真市
□大雨警報【発表】
・浸水
24日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■東大阪市
□大雨警報
・浸水
24日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■四條畷市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
24日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■交野市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
24日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm