気象台は、午後8時30分に、大雨警報（浸水害）を大東市、門真市、四條畷市に発表しました。

大阪府では、24日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■大阪市

□大雨警報

・浸水

24日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 40mm



■高槻市

□大雨警報

・浸水

24日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 40mm



■枚方市

□大雨警報

・浸水

24日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 40mm





■寝屋川市□大雨警報・土砂災害・浸水24日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 40mm■大東市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水24日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 40mm■門真市□大雨警報【発表】・浸水24日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 40mm■東大阪市□大雨警報・浸水24日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 40mm■四條畷市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水24日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 40mm■交野市□大雨警報・土砂災害・浸水24日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 40mm