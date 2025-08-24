◆女子プロゴルフツアー ＣＡＴレディース 最終日（２４日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、１９歳ルーキーの入谷響（加賀電子）は首位と２打差の３位から出て６バーディー、５ボギー、１ダブルボギーの７３と落とし、通算６アンダーで９位に終わった。

８番から５連続バーディーを奪い、一時は１２アンダーで首位浮上。２位に３打差をつけたが、１３番で３パットのボギーをたたいて流れが一変した。１４番も落とした後、１５番は第１打を右に大きく曲げてＯＢとし、５オン２パットのダブルボギーで後退した。１６番で再び３パットのボギーとし、最終１８番も落とした。

入谷は「３パットは攻めすぎたわけではないけど、思った以上に行ってしまって、そこからおかしくなった。周りを見たら意外とスコアが伸びていなかったから、チャンスはあるだろうと思ってたけど、１６番で難しいところにつけちゃって、また３パットをした」と方を落とした。

６月のニチレイレディスに続く通算２勝目はスルリ。「自分を責めなきゃいけないレベルのゴルフだったので悔しいです」と嘆いた。次週への改善点について、「パット数はそんなに悪くないので、やるならショットの方です」と見据えた。