フェミニン派OLたちの通勤服は、実は圧倒的にブルー率が多いことが判明！その理由は、清潔感、知性、透明感…、オフィスで求める好印象の全てが詰まっているから。この夏を涼しく爽やかに乗り切るために、素敵ブルーを最大限に生かす通勤服を大解剖♪

ブルースカートで夏の通勤服に清楚な華感を夏の黒トップスの相方はロイヤルブルーを指名

黒トップスは、ロイヤルカラーで高貴に振るのが洗練見えさせるコツ。細かいプリーツ使いで着こなしにリズム感をプラス。

ニット\7,920／MISCH MASCH（ダブルエー） スカート\20,900／ストロベリーフィールズ（シュガー・マトリックス） バッグ\14,850／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店） 靴\8,900／CHARLES & KEITH

ポロニットの真面目さをブルーで爽やかに誘って

通勤ワンツーの更新感を狙うならポロニットを迷わずチョイス。ネイビーで水色とのシンクロ率を高めて。

ニット\11,990／WILLSELECTION（WILLSELECTION ルミネエスト新宿店） スカート\14,960／Swingle（Swingle 有楽町マルイ店） バッグ\7,700／オリエンタルトラフィック（ダブルエー） 靴\9,900／RANDA

掲載：美人百花2025年8月号「素敵ブルーでレディに夏通勤」

撮影／志田裕也 スタイリング／楠玲子 文／長谷川稚渚