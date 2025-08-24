月経不順、便秘、シミに効く薬膳サブおかず！【チンゲン菜の炒めナムルレシピ】
パパッと作れる副菜で、その日の不調を整えるメンテナンスおかずができあがり。瘀血を取って生理痛や月経不順、シミに効果があり、精神安定作用もあるチンゲン菜と、便秘やむくみによいえのきを炒めナムルに。女性特有の不調を改善。
出典: 美人百花.com
材料（2〜3人分）
チンゲン菜…1本
えのきだけ…40g
にんにく…1かけ
赤唐辛子…1/3本
ごま油…大さじ1
塩…ひとつまみ
水…大さじ1
しょうゆ…小さじ1
酢…小さじ1
炒りごま…少々
作り方
1.チンゲン菜は3〜4cm長さに切り、太さを半分〜4等分に切る。えのきだけは石づきを取って長さを半分にする。にんにくはみじん切りにする。
2.フライパンにごま油とにんにく 赤とうがらしを入れて火にかけ、1のチンゲン菜の軸から加えて塩をふって炒める。
3.チンゲン菜の葉も加えて炒め、水を加えてチンゲン菜がしんなりしたら、しょうゆと酢を回しかける。器に盛って炒りごまをふる。
掲載：美人百花2025年9月号「夏の疲れにゆる薬膳レシピ」
料理/山田奈美 撮影/福井裕子 スタイリング/木村遥 構成・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部