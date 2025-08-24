ものまねお笑いコンビ「ダブルネーム」が24日に放送されたフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」（日曜後7・00）に初出演。コンビの格差について明かした。

「ダブルネーム」は結成22年で19年、24年「ものまね王座決定戦」で優勝。だが、カオルが3年前に副業で始めたカラオケバーが忙しくて、コンビでの営業も減っているという。

ジョーは「電車で俺いろんなところ行ってますけど、こいつレクサスですから」と言い、「先月の俺の給料、相方も知らないと思うんですけど、3万4000円だったんですよ。給料フルマックスで」と激白。

するとカオルは「ジョーに言ってなかったんだけど、2台目の小レクサスを買って。最近。今日もそれでお台場に来させてもらった」と語ると、ジョーは「ちょっとキツイ話を聞かされましたね」とポツリ。

また、2年前に心機一転「THE SECOND」に挑んだ時にも、カオルは予選会当日にカラオケバーの社員旅行があったため、ネタ合わせが1回もできずに惨敗したというエピソードも。

さらに、カオルはデビュー1年前に結婚し、大学生になる息子が2人がいると幸せそうに語ったが、ジョーは「数年前までは幸せに暮らしていました」とポツリ。数年前に離婚し、元妻は再婚したことから9歳の愛娘とは4年会えていないという。「会わないでくれとは言われていないけど、僕の方が、もうちょっと大きくなって、もし会いたいと言われたら会いたい。それこそ鬼レンチャンも見ていると思いますから“パパと会いたい”と思うきっかけになったら、めちゃくちゃうれしい」と語った。だが、その6曲目で音程が外れ、リタイアとなってしまった。