【猪俣】はなんて読む？「い」から始まる4文字の名字！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「猪俣」はなんて読む？ 「猪俣」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、「猪」は「イノシシ」を表す漢字です。 いったい、「猪俣」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「いのまた」でした！ 猪俣は、福島県、新潟県、神奈川県、埼玉県などに見られる名字です。 日本には15,000人の猪俣さんがいますよ。 由来には諸説ありますが、かつて武蔵国（現在の埼玉県北部）にいた、那珂郡の「猪俣館」を中心に勢力を持った武士団「猪俣党（いのまたとう）」という武士団から来ているのだとか。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》

・『名字事典オンライン』

・『名字由来net』

ライター Ray WEB編集部