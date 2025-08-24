◇セ・リーグ 阪神8-1ヤクルト（2025年8月24日 神宮球場）

阪神はヤクルトに快勝。2位の巨人が敗れたため。優勝へのマジックを16とした。

3回2死一、二塁から中野の中前適時打で先制した。

「打ったのはストレート。才木と（近本）チカさんがいいかたちでつないでくれましたし、先制点が欲しい場面だったので仕事ができてよかったです」

1点リードで迎えた4回には佐藤輝が右中間へ今季32号ソロを放った。

「打ったのはスライダー。初球からいいスイングができました」。納得の一発だ。

6回2死満塁で打者は才木。「ここで打ったら格好いいだろうなと思っていました」と気合十分。最後は「手が出ませんでした」と口にしたが、際どいコースをきっちり選んで押し出し四球で貴重な追加点を奪った。打線は8回には一挙、5点を奪い突き放した。

先発・才木は2点優勢の4回無死から4番・村上に左中間へのソロを被弾。それでも得点はその1点に封じ、７回2/3回を投げ４安打1失点と好投。DeNA・東と並びリーグトップの12勝目を手にした。

チームは貯金を今季最多の27へ伸ばした。