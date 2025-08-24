「ママコーデ何着る？」→【無印良品】がおすすめ！ 店員さんに学ぶ♡「おしゃれコーデ」

コーデを組む時間がなくて、着こなしがマンネリぎみ……。そんなママたちは【無印良品】のママスタッフ@mujistaff.daimyoさんの、シンプルなのにオシャレを底上げできそうなスタイルを真似してみて。洗練見えやトレンド感アップのコツを押さえて、ワンランク上の着こなしを楽しんで。

楽ちんなのに洗練見え！ 爽やかブルーコーデ

涼しげなブルーで統一した、爽やかなワンツーコーデ。濃淡をきかせることでメリハリがつき、ややフィット感のあるTシャツと、ゆるっとしたイージーパンツとのバランスも絶妙。季節感のあるジュートバッグも夏らしさUP。足元は黒のシューズをチョイスして、キリッと引き締めるとラフになりすぎません。

きちんと感のあるシャツをカジュアルダウン

ジャージー素材のパンツも、きれいめのシャツと合わせることでこなれた着こなしに。かっちりとしたレギュラーカラーのシャツは、ボタンを外して抜け感たっぷりに着こなすのがシャレ見えのポイント。暑さが残る晩夏には、ブルーとグレーの配色で清涼感を意識するといいかも。

