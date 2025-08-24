¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢½é¡ØR-1¡Ù·è¾¡¡¦¤É¤¯¤µ¤¤¥¹¥¤¥Ã¥Á´ë²è¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º½êÂ°¤Ë¡ÖËÍ¤¬°ìÈÖ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Íî¸ì¤ä¤Ò¤È¤ê¥³¥ó¥È¤òÂ³¤±¡¢2024Ç¯¤Î¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤É¤¯¤µ¤¤¥¹¥¤¥Ã¥Á´ë²è¡Ê37¡Ë¤¬¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÙÎòÂåÍ¥¾¡¼Ô
¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¤ÎÍ¥¾¡¤ä¡¢Íî¸ìºî²È¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥Èºî²È¤È¤·¤Æ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¸½³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤É¤¯¤µ¤¤¥¹¥¤¥Ã¥Á´ë²è¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢·Ý¿Í¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Éý¹¤¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇÐÍ¥¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢IP³«È¯¤ä¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤ÎÀ©ºî¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÎÎ°è¤Ç¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Î¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¤Û¤«¡¢¼Çµï¤ä±ÇÁü¡¢Ê¸É®¤Ê¤ÉÂ¿Ê¬Ìî¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£
¢£¤É¤¯¤µ¤¤¥¹¥¤¥Ã¥Á´ë²è
¤É¤¯¤µ¤¤¥¹¥¤¥Ã¥Á´ë²è¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬°ìÈÖ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤éº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¸æ±ï¤ò·Ò¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¤ª¾Ð¤¤¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1987Ç¯9·îÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô½Ð¿È¡Ê11ºÐ¤è¤êÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ôºß½»¡Ë¡£ÂçºåÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£Âç³Ø¤Ç¤ÏÍî¸ì¸¦µæÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¸ÅÅµÍî¸ì¤Î²þºî¡ÖÆ°Êª±à¡×¤ÇÂè7²óÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸Íî¸ìÁª¼ê¸¢¡¦ºöÅÁÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤â¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Íî¸ì²È¡Ö¶ä°ÉÄâµûÀÞ¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¼Ò²ñ¿ÍÍî¸ìÆüËÜ°ì·èÄêÀï¤ÇÍ¥¾¡¡£2020Ç¯¤è¤ê¡Ö¤É¤¯¤µ¤¤¥¹¥¤¥Ã¥Á´ë²è¡×¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë°ì¿Í¥³¥ó¥È¤ò³«»Ï¡£2023Ç¯¤Ë¡ÖÁ´ÆüËÜ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡×¤ÇÍ¥¾¡¡¢2024Ç¯¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È¤·¤Æ½é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¡£¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥Èºî²È¤È¤·¤Æ¤â½ñÀÒ²½¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
