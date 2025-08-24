ロシアのウクライナ侵略が始まってから２４日で３年半となった。

侵略の長期化で双方に多くの死傷者が出ており、米戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）は６月、露側の戦死者が最大２５万人、ウクライナ側は最大１０万人に上るとの推計を公表した。国連によると、ウクライナで死亡した民間人は７月末までに１万３８００人を超えた。

ロイター通信によると、ウクライナ東・南部４州を中心に攻撃を続けるロシアは８月中旬時点でクリミア半島を含めウクライナ領土の約２０％を占領し、主要都市を目指して制圧地域を徐々に拡大している。

米国のトランプ大統領が和平に向けて模索する露ウクライナ首脳会談は開催のメドが立たず、停戦の実現は見通せない状況だ。ロイターによると、ロシアは東・南部４州のうちドンバス地方（東部ドネツク、ルハンスク両州）の割譲などを要求しているが、ウクライナは拒否しており、立場の隔たりは大きい。

ウクライナにとって２４日は旧ソ連からの独立記念日でもある。ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２４日、首都キーウ中心部の独立広場で撮影したビデオ演説を公表した。「ウクライナの未来は我々自身が決める。世界もそのことを知っている」と述べ、和平交渉でロシアに妥協しない姿勢を強調した。

独立記念日に合わせ、米国のウクライナ特使キース・ケロッグ氏やカナダのカーニー首相らがキーウを訪問し、式典に出席した。