ヘルシーな日焼け感が可愛い♡ モカムースカラーでつくる「海外ガールふうトーストメイク」って？

新色コスメを手に入れたら、いろんなメイクにトライしたいコ、必見！そこで今回は、中村里帆をお手本に、モカムースカラーでつくる「海外ガールふうトーストメイク」をお届けします。秋にぴったりなメイクでおしゃれ顔を完成させちゃおう♡

モカムースカラーで作る【海外ガール風トーストメイク】

甘くてヘルシーなモカのヴェールをかけて。

欧米のセレブやインフルエンサーから人気に火がついた“トーストメイク”。

海外で主流の小麦肌ベースではなく、白肌を生かしながら、ヘルシーな日焼け感をまとえる、赤みを含んだモカを基調にするのがポイント。

ベルトつきワンピース 11,990円／MURUA バブーシュカ 2,530円／GOLDY リング 44,000円／NOMG チョーカー／スタイリスト私物

使用したコスメはこちら♡

【a】スキンシャドウ デザイニング パレット 06 7,700円／コスメデコルテ 
▶︎コーラルベージュを軸にしたアイパレ。

【b】ヴィセ ディテール フィット マスカラ 01 1,540円（編集部調べ）／コーセー 
▶︎透明感を与える青みブラック。

【c】スキンリフレクト フレッシュ コンシーラー 004 4,950円／ADDICTIONBEAUTY（9/5発売）
▶︎ダークトーンのコンシーラーは陰影づけに有効。

【d】アーティスト カラークレヨン 606 4,400円／メイクアップフォーエバー 
▶︎ヴィンテージ感のあるトーンとセミマット質感がこなれ感たっぷりなマルチカラー。

【e】ドローイング リップペンシル 03 3,080円／セルヴォーク
▶︎なじみのいい絶妙トーンのくすみオレンジのリップライナー。

【f】スーパーブースト リップグロス 06 4,180円／メイクアップフォーエバー 
▶︎保湿効果とクーリング感を備えた温かみのあるくすみピンクのグロスが、ふっくら唇をメイク。

【g】ヴィセ フラッフデザイン アイブロウカラー BR-4 1,100円（編集部調べ）／コーセー
▶︎眉毛をピンクベージュに色づけして、シャレた赤みを宿す。

メイク手順

How to アイ

c右上を上まぶたに塗って色ムラを補正。

a右上と左下を混ぜ、アイホールと下まぶたにオン。同色を眉頭下にものせる。a左上を上まぶたの中心から目頭にかけて入れる。

a右下を上下まぶたのきわにアイライン風に入れ、上目尻はすっと延長。

bを上まつ毛に塗る。

How to チーク

c左下を眉頭下と鼻筋のわき、フェイスラインになじませる。

dをほお高め位置にのせ、鼻根と鼻先、眉頭下にもポンとつける。肌を染めるイメージでつけて日焼けしたふうに。

How to リップ

eで上下唇の輪郭をなぞる。ラインを描いた内側にもeで全体的に色をのせておく。その上からfをたっぷりと塗って、厚みのあるぷりっとリップに仕上げる。

完成♡

モカムースカラーで統一して即おしゃれ顔の完成。厚みのあるぷりっとリップで女みを演出しちゃおう♡

撮影／花盛友里（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／中村里帆 取材・文／政年美代子

中村里帆

Ray編集部 エディター 佐々木麗