ヘルシーな日焼け感が可愛い♡ モカムースカラーでつくる「海外ガールふうトーストメイク」って？

新色コスメを手に入れたら、いろんなメイクにトライしたいコ、必見！そこで今回は、中村里帆をお手本に、モカムースカラーでつくる「海外ガールふうトーストメイク」をお届けします。秋にぴったりなメイクでおしゃれ顔を完成させちゃおう♡

モカムースカラーで作る【海外ガール風トーストメイク】 甘くてヘルシーなモカのヴェールをかけて。 欧米のセレブやインフルエンサーから人気に火がついた“トーストメイク”。 海外で主流の小麦肌ベースではなく、白肌を生かしながら、ヘルシーな日焼け感をまとえる、赤みを含んだモカを基調にするのがポイント。 ベルトつきワンピース 11,990円／MURUA バブーシュカ 2,530円／GOLDY リング 44,000円／NOMG チョーカー／スタイリスト私物

使用したコスメはこちら♡ 【a】スキンシャドウ デザイニング パレット 06 7,700円／コスメデコルテ

▶︎コーラルベージュを軸にしたアイパレ。 【b】ヴィセ ディテール フィット マスカラ 01 1,540円（編集部調べ）／コーセー

▶︎透明感を与える青みブラック。 【c】スキンリフレクト フレッシュ コンシーラー 004 4,950円／ADDICTIONBEAUTY（9/5発売）

▶︎ダークトーンのコンシーラーは陰影づけに有効。 【d】アーティスト カラークレヨン 606 4,400円／メイクアップフォーエバー

▶︎ヴィンテージ感のあるトーンとセミマット質感がこなれ感たっぷりなマルチカラー。 【e】ドローイング リップペンシル 03 3,080円／セルヴォーク

▶︎なじみのいい絶妙トーンのくすみオレンジのリップライナー。 【f】スーパーブースト リップグロス 06 4,180円／メイクアップフォーエバー

▶︎保湿効果とクーリング感を備えた温かみのあるくすみピンクのグロスが、ふっくら唇をメイク。 【g】ヴィセ フラッフデザイン アイブロウカラー BR-4 1,100円（編集部調べ）／コーセー

▶︎眉毛をピンクベージュに色づけして、シャレた赤みを宿す。

メイク手順 How to アイ c右上を上まぶたに塗って色ムラを補正。 a右上と左下を混ぜ、アイホールと下まぶたにオン。同色を眉頭下にものせる。a左上を上まぶたの中心から目頭にかけて入れる。 a右下を上下まぶたのきわにアイライン風に入れ、上目尻はすっと延長。 bを上まつ毛に塗る。 How to チーク c左下を眉頭下と鼻筋のわき、フェイスラインになじませる。 dをほお高め位置にのせ、鼻根と鼻先、眉頭下にもポンとつける。肌を染めるイメージでつけて日焼けしたふうに。 How to リップ eで上下唇の輪郭をなぞる。ラインを描いた内側にもeで全体的に色をのせておく。その上からfをたっぷりと塗って、厚みのあるぷりっとリップに仕上げる。

完成♡ モカムースカラーで統一して即おしゃれ顔の完成。厚みのあるぷりっとリップで女みを演出しちゃおう♡ 撮影／花盛友里（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／中村里帆 取材・文／政年美代子

中村里帆

Ray編集部 エディター 佐々木麗