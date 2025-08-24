ヘルシーな日焼け感が可愛い♡ モカムースカラーでつくる「海外ガールふうトーストメイク」って？
新色コスメを手に入れたら、いろんなメイクにトライしたいコ、必見！そこで今回は、中村里帆をお手本に、モカムースカラーでつくる「海外ガールふうトーストメイク」をお届けします。秋にぴったりなメイクでおしゃれ顔を完成させちゃおう♡
モカムースカラーで作る【海外ガール風トーストメイク】
甘くてヘルシーなモカのヴェールをかけて。
欧米のセレブやインフルエンサーから人気に火がついた“トーストメイク”。
海外で主流の小麦肌ベースではなく、白肌を生かしながら、ヘルシーな日焼け感をまとえる、赤みを含んだモカを基調にするのがポイント。
使用したコスメはこちら♡
【a】スキンシャドウ デザイニング パレット 06 7,700円／コスメデコルテ
▶︎コーラルベージュを軸にしたアイパレ。
【b】ヴィセ ディテール フィット マスカラ 01 1,540円（編集部調べ）／コーセー
▶︎透明感を与える青みブラック。
【c】スキンリフレクト フレッシュ コンシーラー 004 4,950円／ADDICTIONBEAUTY（9/5発売）
▶︎ダークトーンのコンシーラーは陰影づけに有効。
【d】アーティスト カラークレヨン 606 4,400円／メイクアップフォーエバー
▶︎ヴィンテージ感のあるトーンとセミマット質感がこなれ感たっぷりなマルチカラー。
【e】ドローイング リップペンシル 03 3,080円／セルヴォーク
▶︎なじみのいい絶妙トーンのくすみオレンジのリップライナー。
【f】スーパーブースト リップグロス 06 4,180円／メイクアップフォーエバー
▶︎保湿効果とクーリング感を備えた温かみのあるくすみピンクのグロスが、ふっくら唇をメイク。
【g】ヴィセ フラッフデザイン アイブロウカラー BR-4 1,100円（編集部調べ）／コーセー
▶︎眉毛をピンクベージュに色づけして、シャレた赤みを宿す。
メイク手順
How to アイ
c右上を上まぶたに塗って色ムラを補正。
a右上と左下を混ぜ、アイホールと下まぶたにオン。同色を眉頭下にものせる。a左上を上まぶたの中心から目頭にかけて入れる。
a右下を上下まぶたのきわにアイライン風に入れ、上目尻はすっと延長。
bを上まつ毛に塗る。
How to チーク
c左下を眉頭下と鼻筋のわき、フェイスラインになじませる。
dをほお高め位置にのせ、鼻根と鼻先、眉頭下にもポンとつける。肌を染めるイメージでつけて日焼けしたふうに。
How to リップ
eで上下唇の輪郭をなぞる。ラインを描いた内側にもeで全体的に色をのせておく。その上からfをたっぷりと塗って、厚みのあるぷりっとリップに仕上げる。
完成♡
モカムースカラーで統一して即おしゃれ顔の完成。厚みのあるぷりっとリップで女みを演出しちゃおう♡
撮影／花盛友里（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／中村里帆 取材・文／政年美代子
中村里帆
Ray編集部 エディター 佐々木麗