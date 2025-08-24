◇プロ野球セ・リーグ 阪神8−1ヤクルト(24日、神宮球場)

阪神は13安打8得点で快勝しました。

3回、下位打線で好機をつくり、中野拓夢選手のタイムリーで先制。4回は4番の佐藤輝明選手が18打席ぶり安打となる32号ソロを放ち、リードを広げます。

先発の才木浩人投手は、4回に村上宗隆選手に10号ソロを献上。5回まで毎回ランナーを出しますが、力強いストレートを武器に粘りの投球をみせます。

すると6回には奥川投手を攻め、才木投手が押し出し四球を選び追加点。8回には3番手の石原勇輝投手から熊谷敬宥選手、坂本誠志郎選手の連続長打で4点目。さらに近本光司選手の四球や中野拓夢選手の安打で満塁とすると、森下翔太選手の3点タイムリー二塁打や佐藤選手のタイムリーで、この回一挙5得点としました。

大量援護を受けた才木投手は、8回2アウトとしたところで降板。118球、4安打、4奪三振、2四球、1失点の力投をみせます。

あとを受けた2番手の島本浩也投手は7月15日ぶりの1軍マウンドで打者一人を抑えると、9回はハートウィグ投手が抑えゲームセット。才木投手が12勝目を手にしています。

阪神が投打かみあい、引き分け挟み2連勝。優勝マジックを着実に減らすチームは、今季69勝42敗3分で貯金を27としています。