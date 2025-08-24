◎あすの全国の天気

西日本、東日本は晴れますが、昼過ぎ以降は内陸を中心に、局地的に激しい雷雨があるでしょう。北海道は雲が広がりやすく、北部を中心に雨が降りそうです。東北の太平洋側も雲が多く、暑さが和らぐでしょう。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は、前日と同じくらいでしょう。福岡で27℃、大阪で29℃、新潟で26℃、名古屋で28℃、東京で27℃、仙台で25℃、札幌で22℃の予想です。

日中の最高気温は西日本や東海、北陸で前日と同じくらい。関東は前日より、やや低い所が多いでしょう。北日本の太平洋側は前日と比べて大幅に低くなりそうです。福岡は34℃、大阪は37℃、新潟は35℃、名古屋は37℃、東京は35℃、仙台は前日より7℃低い29℃、札幌は28℃でしょう。

◎週間予報・西日本と沖縄

27日（水）は雲が増えて、山陰を中心に雨が降るでしょう。その他は晴れる日が多く、猛烈な残暑が続く見込みです。大阪は連日35℃以上の猛暑日が続きますので、体調管理にお気をつけください。

◎週間予報・東日本

北陸は26日（火）から27日（水）にかけて雨の強まる所があるでしょう。関東も27日（水）から28日（木）にかけては一時的に雨が降りそうです。東海はこの先も晴れて厳しい残暑が続きそうです。

◎週間予報・北日本

26日（火）から27日（水）にかけては広く雨で、大雨・大荒れとなる恐れがあります。その後、週末も曇りや雨となるでしょう。札幌は週後半、気温が下がり、秋の気配を感じられそうです。