【車送迎、断ったら炎上！？】運転手ママにガツン「ガマンして運転しろ！」＜第13話＞#4コマ母道場
子どもがスポーツ系の習い事をしているママにとって、練習に伴う「車送迎」は悩ましい問題。自分の子どもだけでなく、子どもの友達やママ友まで送迎しなければならず、不安に思っているママもいることでしょう。もしかしたら慎重な性格の人ほど、気軽に「車で送るよ」と言えないのかもしれませんね。しかしそれでも「送迎して」とママ友に頼まれてしまったら……あなたならどうしますか？
第13話 体調不良なのに……【スズネの気持ち】
【編集部コメント】
シホさんに送迎してもらう立場なのに、「ガマンして運転して」とはなかなかひどいですね。体調不良でうずくまっているような状態で運転したらどれだけ危ないか、想像すればわかりそうなものですが……。その後シホさんの体調は回復したようで、よかったです。しかし残念ながら、練習試合に間に合わなかったことで、スズネさんは怒りが収まらないようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
