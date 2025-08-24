得意の料理など、多趣味を生かして幅広く活躍するレジェンドグラドルの岸明日香。今年頭には、自らプロデュースの香水「Lafs（ラフス）」を発売。

「匂いフェチなんです（笑）。だから、香水も大好きで、私の好きな匂いを皆さんがつけてくださったら嬉しいなと思って、お話を受けました。一から香料を作って、サンプルをあげてはやり直しの繰り返しで、納得がいくものを作るのに、結局2年近くかかりました。それだけに、完成したときは本当に感激しましたね！ ユニセックスな香りなので、男性の皆さんにもぜひつけていただきたいです！」

話題のBUMPショートドラマ『プロ彼女の条件3』で、悪女を熱演。

「全体的にドロドロした人間劇ではあるんですが、私の演じる小澤玲奈という女性も常に駆け引きと計算で動く、とにかく性格が悪い役です（笑）。ただ、そうなった経緯を想像すると、きっと順風満帆なだけの人生ではなかったんだろうな、って。ある意味、究極に不器用で人間らしいなって思います。ただ、共感はできませんけどね（笑）」

来年はデビュー15年め。さらなる挑戦を計画しているという多才なレジェンドから、今後も目が離せない。

きしあすか

34歳 1991年4月11日生まれ 大阪府出身 T158・B90（H）W58H88 2012年3月『週刊プレイボーイ』のグラビアでデビュー。以降タレント、女優としてもマルチに活動。’22年3月に発売した写真集『Culmination』は、予約が殺到し発売前重版をおこなうなど話題作に。配信中のBUMPショートドラマ『プロ彼女の条件3』に小澤玲奈役で出演中。そのほか最新情報は、公式X（@asupons02）、公式Instagram（@aspoo02）にて

※『岸明日香トレーディングカード vol.7』はWooHooより9月13日発売。

※発売記念イベントは9月13日（土）16時半より東京・書泉グランデにて。

写真・田畑竜三郎