「昨年発売した写真集の撮影のためにボディメイクを頑張ったんですけど、その後もトレーニングを継続しているおかげで、今年のほうが体のコンディションがいいです」

そう自負する桜井日奈子。まもなく発売されるカレンダーブックでは、その美しさに加え「役ではなく自分としてカメラの前に立つのは、緊張するし少し恥ずかしい気持ちにもなって、照れちゃいます。でも、それも受け入れてフラットな気持ちで臨んでいます」と、飾らない姿も収められている。ちなみに、夏といえばコレ！ というマイルールは？

「シソンヌさんのライブに行くことです。シソンヌさんは私が推している芸人さんの一組で毎年単独ライブをやられているので、今年も観に行くつもりです！」

さくらいひなこ

28歳 1997年4月2日生まれ岡山県出身 T160 2014年、「おかやま美少女・美人コンテスト」で美少女グランプリに選出。以降、ドラマ、映画、舞台と多くの作品に出演し、俳優として確固たる地位を築いている。そのほか最新情報は、公式X（@hinako_incent）、公式Instagram（@sakurai.hinako_official）にて

※桜井日奈子2026カレンダーブックは東京ニュース通信社より9月4日に発売

※発売記念イベントが

9月6日（土）13時〜 東京・SHIBUYA TSUTAYAで、

10月12日（日）13時〜 東京・ルミネエスト新宿で開催

写真・東 京祐