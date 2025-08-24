プロ野球のファームは24日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて計7試合が行われた。

オイシックスは楽天戦（森林どりスタジアム泉）に4―3。先発・薮田が4回2/3を7安打3失点で、2番手・伊礼が1/3回を無安打無失点で2勝目。高山が2安打を放った。楽天先発・ヤフーレは7回7安打4失点で2敗目（1勝）。育成選手・永田が4回に1号3ラン、伊藤が3安打。

ロッテはDeNA戦（ロッテ浦和）に6―5で逆転勝ち。先発の育成選手・秋山は3回4安打1失点で、3番手・国吉が1回無安打無失点で3勝目を挙げた。育成選手の藤田が4安打3打点。DeNA先発・藤浪は5回1/3を8安打4失点（自責2）で2敗目。育成選手の上甲が8回に3号2ラン。井上が2安打2打点、度会と森敬、関根が2安打を放った。

巨人は日本ハム戦（鎌ケ谷）に4―3で逆転勝ち。先発・堀田は3回6安打3失点。ドラフト2位・浦田（九産大）が2安打2打点をマークした。日本ハム先発・宮内は2回4安打4奪三振4失点で2敗目（1勝3セーブ）。マルティネスが初回に4号2ラン、3回に5号ソロと2打席連続アーチを放って3打点。育成選手の藤田大と今川が2安打。

阪神―広島戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）は3―3で9回引き分け。阪神先発・門別は6回6安打2失点（自責0）。野口、育成選手の嶋村が2安打1打点。広島先発のドラフト2位・佐藤柳（富士大）は6回3安打無失点。内田、山足が2安打を放った。

ソフトバンクはオリックス戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）に5―1で逆転勝ち。先発の育成選手・アルメンタは6回1/3を3安打10奪三振1失点で、2番手・又吉が2/3回を無安打無失点で3勝目（5敗）を挙げた。石塚が2安打2打点。オリックス先発・東は2回無安打無失点で、5番手・富山が1/3回を3安打4失点（自責2）で1敗目（2勝）。