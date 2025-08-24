¡Ö¤Ö¤ÃÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×ÂÎ¼Á²þÁ±à4ÆÇÈ´¤áÎÁÍý¡¢¾¾ÅÄÈþÍ³µª¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ªÃç´Ö¤À!¤Ã¤ÆÀ¨¤¯Í¦µ¤Äº¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁ´Éô¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Á!¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×
¡¡µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¤Î¾¾ÅÄÈþÍ³µª¤¬¡¢ÂÎ¼Á²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¸¤á¤¿¤È¤¤¤¦¿©»öË¡¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¡¢ÅÝ¤ì¤¿¤Ê¤ó¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢Yahoo¥Ë¥å¡¼¥¹¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢Í§Ã£¤ä¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¹¤«¤é¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¡¢¡£Ç®Ãæ¾É¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¥á¥Ë¥¨¥£¥ëÉÂ¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î²Æ¤Ö¤ÃÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÅÝ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖºòÆü¤ÏÁ°¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò²ñ!4ÆÇÈ´¤¹ë²Ú¤´ÈÓ¤òÍ§Ã£¤Èºî¤ê¡£(º½Åü¡¢¾®Çþ¡¢¿¢ÊªÌý¡£ÆýÀ½ÉÊ¤Ì¤!)ÀÎ¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥¬¥ó¡¢¥Þ¥¯¥í¥Ó¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï4ÆÇÈ´¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡£½÷»Ò²ñ¤Ï¡¢Ëè²ó²¿»þ´Ö¤â¤Ú¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¿á¤ÃÈô¤Ó¤Þ¤·¤¿!¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4ÆÇÈ´¤¤ò¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤Î²Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í!¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¡£¡×¤È¡¢º½Åü¡¢¾®Çþ¡¢¿¢ÊªÌý¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤òÀÝ¼è¤·¤Ê¤¤à4ÆÇÈ´¤á¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢¹ë²Ú¤´ÈÓ¤òÍ§¿Í¤Èºî¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÎÁÍý¼Ì¿¿¤ò¿ôÂ¿¤¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤ÏÁ°²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö·ò¹¯¤Î¥³¥Ã¥×¤¬¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ò¹¯¤Î¥³¥Ã¥×¤Ï¡¢»ä¤Ï¤â¤¦Ëþ¥¿¥ó¤Ë¡£¾¯¤·¤Ç¤â¿©¤Ù¤ì¤ÐÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢ÂÎ¼Á²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Ëà4ÆÇÈ´¤á¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªº½Åü¤ò»È¤ï¤º¤Ë´ÅÌ£¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?¡×¡ÖÁ´Éô¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Á!¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤â¾®ÇþÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤á¤ë¤ÈÄ«¤â¤¹¤Ã¤¤êµ¯¤¤é¤ì¤ë¤·¤Û¤ó¤È¤ËÈè¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»ä¤â4ÆÇÈ´¤»Ï¤á¤Æ1¥ö·î¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹!¤ï¤Ã!¤ªÃç´Ö¤À!¤Ã¤ÆÀ¨¤¯Í¦µ¤Äº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£