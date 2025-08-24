¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÅÅ·âº§¤«¤é4Ç¯¡¢2»ù¤ÎÉã¡Ä34ºÐ¤¬ÍÄ»ù»Ñ!? ·ã¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ê¤ó¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¡Ö»°ÎØ¼Ö¤¬°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í!¡×¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÅÅ·âº§¤«¤é4Ç¯¡¢2»ù¤ÎÉã¤È¤Ê¤Ã¤¿34ºÐÇÐÍ¥¤ÎÆ¸¿´¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬SNS¾å¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»°ÎØ¼Ö¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢¾Ð´é¤Î¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏÎÓ¸¯ÅÔ¡£ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡¢¡ÖÂè7ÏÃ¤Î¥í¥±¸½¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿Â¢ÅÄ¤µ¤ó(ÎÓ)¤Î¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¤ÇÎÓ¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó»ùÆ¸Ê¡»ã»Ê¤ÎÂ¢ÅÄÁí²ð¤ò±é¤¸¡¢¿·¿Í¤Î²Æ°æÍã(Ê¡¸¶ÍÚ)¤ò¸·¤·¤¯»ØÆ³¤¹¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é·àÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ì¤Ê¤¤·ã¥ì¥¢¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÎÓ¤µ¤óX»°ÎØ¼Ö¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡£¥Û¥ó¥È²Ä°¦¤¤¡×¡Ö»°ÎØ¼Ö¤¬°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í!¡×¡Ö²õ¤ì¤Ê¤¤¤«¤¤¡©(¾Ð)¡×
¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤ï¤±¤ï¤«¤é¤ó¤¯¤Æ¹¥¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ÎÁ´¤Æ¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÓ¤Ï2021Ç¯¤Ë¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¤È·ëº§¡£23Ç¯¤ËÂè1»Ò¤¬¡¢25Ç¯¤ËÂè2»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£