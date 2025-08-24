¡Ö¤º¡¼¡¼¡¼¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¡×Ä¶¿Íµ¤½÷À²Î¼ê¤È¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼°æ¾åµ®»Ò¤¬2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¤Õ¤¿¤êÈþ¤·¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÂç¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¥¹¥´¤¯´ò¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
Á´½÷¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»þ¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó
¡¡LLPW-X½êÂ°¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢°æ¾åµ®»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÍÌ¾½÷À²Î¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹©Æ£ÀÅ¹á¤Á¤ã¤óLIVE¡£Ç¯¡¹¤ª¿§µ¤¤¬Áý¤·¡¢²Î¤Ë¿¼¤ß¤È¤¤¤¦¤«½Å¤ß¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¹¥²¡Á¡£½÷»Ò¥×¥í¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2²óÌÜ¼õ¤±¤¿»þ¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ÎÀÅ¹á¤Á¤ã¤ó¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ°ìÌÜ¹û¤ì¡£Ã¯¤Ê¤ó¤À¤í¤¦??¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¥Ë¥ã¥ó¥³¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤Á¤ã¤ó¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤º¡¼¡¼¡¼¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¡£¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿♡¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¹©Æ£¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÀÅ¹á¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£»ä¡¢Á´½÷»þÂå¤Îµ®»Ò¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÂç¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¥¹¥´¤¯´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÈþ¤·¤¤¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµ±¤¤¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¤Õ¤¿¤êÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£