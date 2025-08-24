¡ÖÃ¯¡©¤³¤Î²Ä°¦¤¤»Ò¤Ï¡×¿Íµ¤½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼à·ãÊÑá¥ª¥ì¥ó¥¸È±¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²Æ¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¡×¤ÎÀ¼
È©¤ËÆ©¤±¤ë±ðÈ±¤¬¡Ä
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¥¹¥¿¡¼¥À¥à½êÂ°¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ÈäÏª¤·¤¿¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö5¡úSTAR³«ËëÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¾¯¤·¥«¥é¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÆþ¤ì¤¿¤è¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¶âÈ±¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥é¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¡¢²Æ¤é¤·¤¤à·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¿Íµ¤¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡Ö¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖåºÎï¤Ç¤¹²Æ¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÃ¯¡©¤³¤Î²Ä°¦¤¤»Ò¤Ï¡×¡Ö¼«Á³¤Ê´¶¤¸¡¢¹¥¤¤À¤Ê¡Á¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3ºÐ¤«¤é¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ï¡¢19ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¤ÇËü´î¤Ê¤Ä¤ß¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈCOSMIC ANGELS¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£