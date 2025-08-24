¥ª¥ì¥ó¥¸È±¤¬ÏÃÂê¤Î½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Ê¤Ä¤Ý¤¤(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷natsumi_poi¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

È©¤ËÆ©¤±¤ë±ðÈ±¤¬¡Ä

¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¥¹¥¿¡¼¥À¥à½êÂ°¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ÈäÏª¤·¤¿¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö5¡úSTAR³«ËëÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¾¯¤·¥«¥é¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÆþ¤ì¤¿¤è¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¶âÈ±¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥é¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¡¢²Æ¤é¤·¤¤­à·ãÊÑ­á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¿Íµ¤¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡Ö¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡×¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖåºÎï¤Ç¤¹²Æ¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÃ¯¡©¤³¤Î²Ä°¦¤¤»Ò¤Ï¡×¡Ö¼«Á³¤Ê´¶¤¸¡¢¹¥¤­¤À¤Ê¡Á¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

²Ú¤ä¤«¤ÊÈ±¿§¤Ø¤È¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤Ê¤Ä¤Ý¤¤
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷natsumi_poi¤è¤ê)

¡¡3ºÐ¤«¤é¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ï¡¢19ºÐ¤Î¤È¤­¤Ë¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¤ÇËü´î¤Ê¤Ä¤ß¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈCOSMIC ANGELS¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£