¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»³ÀîÊæ¹â¡¡40ÉÃÄ¹¹Í¤«¤é¡Ö¤³¤Î3»î¹ç¡¢ÀÕÇ¤¤ÏËÍ¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×Á°¤òÂÇ¤Ä¶áÆ£·ò²ð¤¬3ÅÙ¿½¹ð·É±ó¤Î¸å¤ËËÞÂà
¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à1¡ß¡½0¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê24Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬3ÅÙ¤Î¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£3²ó¡¢8²ó¡¢±äÄ¹10²ó¡£¤¤¤º¤ì¤â2»àÆóÎÝ¤ÇÁ°¤òÂÇ¤Ä¶áÆ£·ò²ð¤¬¿½¹ð·É±ó¤ÇÊâ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ìÌÌ¤Ç3ÅÙ¡¢ÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢±¦Èô¡¢Í·¥´¥í¡¢»°¥´¥í¤È¤¤¤º¤ì¤âËÞÂà¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë3Ï¢ÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»³Àî¤Ï¡¢40ÉÃ¹Í¤¨¤Æ¡Ö¤³¤Î3»î¹ç¡¢ÀÕÇ¤¤ÏËÍ¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î3»î¹ç¤Ç·×£±£³ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ¡£ÂÇÅÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤¤Åö¤¿¤ê¤ÎÂÇµå¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎºÇ½ªÂÇÀÊ¤Î»°¥´¥í¤â¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤ÇÂª¤¨¤¿¤¬¡¢ÂÇµå¤ÏÌî¼ê¤ÎÀµÌÌ¤òÆÍ¤¤¤¿¡£¡ÖÂÇ·â¤ÎÆâÍÆ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°¤¤Åö¤¿¤ê¤Ç¤â¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¾Î»¿¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤ÎÀ¤³¦¡£È¿¾Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤âËÍ¤¿¤Á¤ÏÂÇ¤ÁÊý¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê°ìÀïÉ¬¾¡¤È¤¤¤¦¡Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤¤¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡2°Ì¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è3Ï¢Àï¤Ç¥¹¥¤¡¼¥×¤µ¤ì¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ï0¡¦5¤Ë¤Þ¤Ç½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ï2¾¡1ÇÔ¡¢1¾¡2ÇÔ¤«¤É¤Á¤é¤«¤Ç¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢·ë²Ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡£ÌÀÆü°Ê¹ß¤âµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤Î²ù¤·¤µ¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ÇÀ²¤é¤¹¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë