今回のDASH海岸は、深海大調査スペシャル！

向かったのは、日本一の霊峰・富士。その頂には神が宿るとされ、雪解け水は人々の生活を潤すだけでなく、真下の海も豊かに。駿河湾は、日本の魚の4分の1、1000種類が暮らすおさかな天国。

しかも、駿河湾は日本一深い湾で、最深部は約2500m！

そんな、山・川・海と繋がる深海には…「キングという風に言われてるやつが」「流通はほぼしない」

そいつは！巨大な口とトゲットゲの背鰭を持つ、最大サイズ1m越えの王様！

もし、市場に出れば、1匹1万円超え！個体数の少なさから釣り人が一生に一度は！と夢見る、幻中の幻。

今回協力していただくハンターは…大宝丸の長橋寿光船長。

生まれも育ちも静岡県清水、40年以上に渡り、大物を狙う深海ハンター！

そのキングが潜むのが…「深海のゴツゴツとした岩のお城」

広大な深海の中にポツンとそびえる鬼ヶ島のような巨大な岩場がキングの根城だというが、50km圏内から、たった100m四方のお城をピンポイントで見つけなければならない。

そこで、強力な助っ人が！フルデプスの伊藤昌平さんは、水深1000mまで潜る水中ドローンを発明！

今までの深海調査は、大型船を使用し、1回の調査に人数が必要など大掛かりだったが、伊藤さんの発明品は重さ約30キロの機動力を生かし、深海1000mの世界をより身近にできるようになった。

深海80mまで潜ると、徐々に光が届きにくくなり、カメラでは撮れなくなるため、ライトをつけてさらに潜る。すると、シンタローが気になるものを発見！「なにこの白いの」

水中に浮かぶその小さい白い粒は、富士山からのミネラルなどの栄養で育ったプランクトンが死後、深海におちながら様々な有機物をくっつけてできるふわふわ。プランクトンの集合体は小魚の大好物。

すると、早速1匹目の生き物が。鏡みたいにギラギラ光る「カガミダイ」

大きくなると、70cm以上にもなる深海の手鏡。ウロコを持たないツルツルボディに目がいくが、チャームポイントは他にも「ヒレがキレイ」「ピロピロしてる」

魚といえば体全体をくねらせて泳ぐのだが、カガミダイはボディを固定したままヒレだけで泳ぐ。

これによりなるべく気配を消して獲物に近づき、ホースのような口を使ってパクリ。

すると、シンタローが2匹目の生物を発見「なんかあの左上に」

深海200mで見つけたのは、深海性のタチウオ「タチモドキ」

タチウオに比べひとまわり細く、より深海を好むタチモドキは歯がギッザギザ！

釣り糸をスパッと切ってしまうことから、釣り人からは厄介者扱いだが、味は本家に劣らず、ふっくらとした身質であっさりと美味い。

そこからさらに潜ると…「あ！もう着くんじゃないですか？」深海240mに着底。

キングがいる鬼岩城は、比較的水温も高く、エサとなる生き物が多い水深250m付近にある可能性が高いというが、岩だらけの岩石地帯にはおらず、ポツンとそびえる岩場に生息しているという。

岩場を探していると、「あれはなんだ？」「赤い」地面からひょっこり顔だけ出した生き物が。

お団子のようにコロンとした体で、小型のイカたちの総称ダンゴイカ。

小さなヒレをぱたぱたと動かす愛らしい泳ぎ方が特徴的。

すると、その横に！海底を歩くキホウボウが。足に見える白いものは、遊離軟条。

先端に味を感じる器官・味蕾があり、先端を砂に入れて餌を探している。

ここからさらに、大食漢・キングの餌となる生物は次々と見つかるのだが、キングが潜むという岩はいまだ見当たらず。

すると、左側にまたしても気になる生物が。見つけたのは3匹のサギフエ。

鳥のサギのような細長い口を持つことからサギフエという名前に。

ちゅっちゅと餌を吸い込む力は強く、食事にかかる時間はわずか0.2秒。

吸引力がすごすぎて、お食事タイムにはパチパチと吸い込む音が聞こえる。

サギフエの後を追ってみると…ついに巨大な岩を発見！「なんか居そうだな」

岩は生き物たちの隠れ場となるため、様々な生き物が集まる。

20mほどの岩がゴツゴツと並ぶ巨大な岩山を探索していると、そのくぼちに巨大なキアンコウが！

コラーゲンたっぷりでお肌がぷるぷるになると人気のアンコウ鍋などに使われるアンコウがこの種類。

海中に産み落とされた卵は、ゼラチン質の袋で守られており、海中を漂う姿は「天女の羽衣」と呼ばれる。

すると、深海好き待望の…「あー！エスカ出した！」

エスカとは、アンコウのイラストで必ず描かれるツノのような部分。

これを振ることで小魚をおびき寄せて、ぱくりといただく。

「アンコウもキングも肉食だから、キングが近づいている予感」

鬼岩城のヌシを捕獲するため、特製の秘密兵器を！城島が準備してきたのは、コウイカ。

このイカは、一ヶ月前、DASH海岸に打ち上がっていたところをスタッフが発見。

コウイカは体の中に甲というサーフボードを持つ、江戸前を代表する高級イカ。

夏が近づくとオスとメスは恋をし、卵を産むと、天寿を全うし、海をプカプカと漂う。

毎年DASH海岸にも流れつく、このイカを使ってキングを釣り上げる餌を作る。

アミノ酸の匂いに釣られて魚が集まるとされるニンニクに漬け、深海でも匂いが漂うように。

釣り方は、イカを城の近くに落とし、ゆっくり竿を上下に動かして泳いでいるように誘い、食わせる。

用心深い深海のキングは、いきなり竿を合わせると吐き出してしまうので、一拍おいて飲み込んだところで竿をゆっくり合わせて口に食い込ませる。

準備が整ったところで、早速…「キング釣るぞー！」

糸の長さは250m。深海に行くまでに絡み合わないよう、船長が潮を読みながら船を操り、順番に。

1分ほどで、先ほどドローンで見たキングの根城へ。

すると、早速、城島の竿に反応が！深海から2分間かけて引き上げる。

釣れたのは、キングではなく、水族館で深海のアイドルとして大人気のユメカサゴ。

さらに、木村先生にも当たりが…釣れたのは、ウケグチメバル。

目の周りが黒いことから通称・パンダメバルと呼ばれる。

その後、わずか1時間で…ユメカサゴ4匹とパンダメバル2匹を釣り上げた。

20cmクラスの赤い魚たちが餌に釣られて動き出すことで、鬼岩城の奥に潜むキングや大型の魚が姿を現す。

と、ここでシンタローの竿に怪しい動きが。「重い」「光ってるぞ！」

キングかと思いきや…釣れたのは、深海魚のギス。深海に流れ着いた魚を狙う大食漢。

身はほろほろと繊細で、刺身には向かないが、練り物にすることで甘みが増し、蒲鉾の最高食材として扱われる。

すると、桝に強い当たりが…！姿を表したのは、キングの影武者・トガリツノザメ。

最大1.2mまで大きくなる深海ザメで、近い将来絶滅の危険が高い絶滅危惧1B類に指定されているレアな深海ザメ。トガリツノザメが餌に食いつくと、それを押し除けてキングが現れるという。

惜しいところまでいき、さらにやる気が高まる海岸チーム。

トガリツノザメは深海にご帰還いただき、キングを狙う！

と、桝に今日1番の強い引きが！しかし、針を折られ、逃げられてしまった…

深海ハンター・長橋船長によると、この当たりはキングの可能性が高かったという。

今日最大のチャンスタイムと意気込むも…その後4時間当たりがなく、次がラストチャンスに。

すると、最後の最後に、シンタローの竿に大きな当たりが…！

海面から大きい魚が姿を表すも…「これキングですか？」「違う！」シンタローが釣り上げたのは、本ムツ。

残念ながらキングではなかったが、長橋船長曰く、深海のダイヤ的な存在でかなりレア。

水温の低い深海に適応するため、全身に脂を蓄えているが、数が少なく、長橋船長も滅多にとれないというレアなヤツ。鮮度の良い大物は、超高級魚として料亭直行だという。

気になるのが…キングの正体。今回海岸チームが狙っていたキングの正体は…「アラ」

幻中の幻と言われる、駿河湾鬼岩城の君主で、九州でアラと呼ばれるクエとは別種の大物。

良型は1万円を超え、かつては薬としても使われていた深海の王。

お城攻略は次回に持ち越し、今回とらえた美味しい深海魚たちをありがたくいただく。

まずは、本ムツの上質な脂を楽しむ「炙り刺し」を。

いつもならガスバーナーで炙るが、今回は…焚き火で炙りに！

皮目をさっと炙ったら、身の方に熱が回らないように氷でさっと冷ます。

優しく絞ったレモンに、醤油・酒・みりんを合わせた城島こだわりの特製ポン酢を作り、ミョウガ・大葉の薬味をたっぷり添えれば「本ムツの炙りぶっかけシゲぽん」の完成。

早速、出来立てをいただく。「ウマ〜！」「味も濃いし、甘さもある！」「ほどける感じ」

続いては、赤い深海魚たちを唐揚げに。ユメカサゴは骨・頭丸ごと、パンダメバルは三枚おろしに。

衣は片栗粉と米粉で冷めてもさっぱり軽い食感に！ユメカサゴは二度揚げで骨の芯まで熱を通したら、「ユメカサゴとパンダメバルの深海から揚げ」の完成！

食べる直前にピリ辛野菜餡をかけていただく。「すっごい美味しい！罪な食べ物！」

「頭と身で食感の違いが楽しめる」

そして、最後は…おしゃれなキャンプ飯・パエリア！

深海魚のアラ・セロリを一緒に煮立たせて、深海ブイヤベースを作ったら、パプリカ・トマト・オニオンをざくぎりにして、炒める。

火が通ったら、スープと生米を加え、その上にシンタローが釣ったギスで作ったさつま揚げをのせる。

さらに、本ムツ・ユメカサゴ・パンダメバル、そして、DASH海岸のホンビノス貝をのせ、蒸し焼きにしたら完成！「完璧！すごい魚介の出汁！」「ギス美味しい」「さつま揚げにして正解」