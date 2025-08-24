◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人２―４ＤｅＮＡ（２４日・東京ドーム）

巨人の又木鉄平投手が２番手で登板して、３回４２球を投げて、１安打無失点３奪三振の好投だった。

１―４の６回に先発の赤星に代わって２番手でマウンドへ。この回の先頭・筒香を遊飛。続く６番・山本を空振り三振。７番・林は３球で見逃し三振に抑えた。

続投した７回も８番・京田を空振り三振。代打の松尾を一飛。１番・蝦名には右中間フェンス直撃の二塁打を許すも、２番・桑原をチェンジアップで左飛に打ち取り、無失点に抑えた。

さらに８回も打たせて取る投球で３者凡退に抑えた。

又木は「ロングリリーフという立場なので、一球一球全力で、抑えるということと、いろいろと試される立場だと思うので何か違った姿だったり、課題を克服できているかということも意識しながら、まあバッターに向かって勝負できていることが１番いいことかなと思います」と語った。

この日は、全力で腕を振り、投げっぷりのよさを見せ、「そこは前回、前々回ですね。先発の時に監督から特に変化球の腕の振りを指摘されたのでそこは絶対に緩まないようにということは一つ心の中に置いてあることです」と明かした。

後半戦も残りわずか。今後へ向けては「とにかく役割を果たすだけ。なかなか１軍に貢献できていないので、任されてる立場、ロングもあれば１イニングもあると思うので。投げられる場所はたくさんあると思うんですけど、まあなるべく僕が投げない試合が多いほうがチームの勝ちは多いと思うんですけど、投げている時はしっかり自分の仕事をやっていきたいと思います」と意気込んだ。