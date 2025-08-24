◆女子プロゴルフツアー ＣＡＴレディース 最終日（２４日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

３５歳ベテランの木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）は首位と２打差の２位で出て、３バーディー、１ボギーの７１で通算８アンダーとし、２位で終えた。優勝した桜井心那（ニトリ）に一打及ばず、ツアー史上最長ブランクとなる１３年３３日ぶりの２勝目は逃した。

最終１８番。８アンダーで並んでいた桜井が先にグリーン左から第３打をピンそば５０センチに寄せた後、自身は残り２０ヤードからの第３打を３メートルほどショート。バーディーパットは決められず、プレーオフに持ち込めなかった。

木戸は桜井の第３打を「ナイスバンカー（ショット）」とたたえた一方、自身の一打について「最後のアプローチは練習しないといけない。悔しかった。いいところまで運べたので、ああいうのがしっかりバーディーを取れるようになりたい。ゆっくり反省して、また来週につなげたい」と悔しさをにじませた。

７月の資生堂・ＪＡＬレディスは１８番で１２メートルのバーディーパットをねじ込んでプレーオフに持ち込み、永峰咲希とのプレーオフで惜しくも敗れて２位だった。今季２度目の２位に終わったが「自分でつかまなきゃいけない。次こそはつかめるように頑張ります」と前を向いた。