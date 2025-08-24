◇セ・リーグ 巨人2―4DeNA（2025年8月24日 東京ドーム）

巨人のリチャード内野手（26）が4点を追う5回にキャリアハイとなる8号ソロを放った。飛距離146メートルの特大弾は左翼席上の「太田胃散」の看板に直撃。賞金100万円をゲットした。

敗戦ということもあり、冷静にこの日の打席を振り返ったリチャードだったが、看板直撃弾による100万円の賞金について話が及ぶと「僕がベンチ帰って看板当たったって聞いて。100万100万って（ベンチの仲間が）言ってたんで、ほんとなんかなと思ってたんですけど。みんなが言ってるので」とベンチで出来事を回想。

使い道について「決めてないんですけど、とりあえずこの前キャビー（キャベッジ）とキャビーの奥さんと僕の家族でご飯に行った時、西麻布で会計が22万ぐらいしたんですよ。カードが使えなかったんで“父ちゃんお願い”って言って僕の父ちゃんが支払ったんで、とりあえず返します（笑い）。お父さんに返して、あとの78万はちょっといい使い方ができたらなと思います」と少しだけ表情を緩めた。

リチャードの父が「キャビーめっちゃ気になる気になる」と言っていたことで実現したという食事会。「向こうの話…アメリカの話とか。キャビーは僕の父ちゃんに興味があったり。たわいもない話です」と詳細は明かさなかったが、充実のシーズンを送っているのは間違いない。