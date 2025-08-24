元NMB48谷川愛梨、吉本興業を8月末で退所「フリーランスとして芸能活動を続けてまいります」
元NMB48の俳優・タレント、谷川愛梨（29）が24日、自身のXを通じ、吉本興業を8月末で退所すると発表した。
【画像】元NMB48谷川愛梨、吉本興業を8月末で退所（報告全文）
「この度、私、谷川愛梨は、2025年8月31日をもちまして、14年半お世話になりました吉本興業を円満に退所する運びとなりました」と伝え、「右も左も分からない頃から、本当に数えきれないほどの経験をさせていただき、今の私があるのは、長年にわたり温かく支え、時に厳しく育てて下さった事務所の皆様、そしてどんな時も私を信じ、応援し続けて下さったファンの皆様のおかげです。心より感謝申し上げます」としたためた。
そして「今後は、フリーランスとして芸能活動を続けてまいります。一つひとつのご縁を大切に、さらに自分らしく柔軟に、挑戦の幅を広げていきたいと思っております。これからも温かく見守っていただけましたら幸いです。 引き続き、応援のほどよろしくお願いいたします」とつづった。
1995年12月5日生まれ、大阪府出身。NMB48の2期生として活躍し、2019年12月に卒業。ドラマ、舞台などに出演する。
