¡Ö¶äºÂ ÑÛ ¤Ë¤·¤à¤é¡×¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡£¿¦¿Íµ»¤¬¸÷¤ë¡¢ÍÈ¤²Êª¥á¥¤¥ó¤Î¼÷»Ê¡ßÏÂ¿©¥³¡¼¥¹¡ÊÅìµþ¡¦¶äºÂ¡Ë

¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Ë¿·¤·¤¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤«¤é¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£²ó¤Ï¡¢¶äºÂ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ÏÂ¿©Å¹¤Ç¤¹¡£½ÏÎý¤·¤¿µ»½Ñ¤È¼«Í³¤Ê´¶À¤Ç¶¡¤µ¤ì¤ë¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Ë¤´ÃíÌÜ¡£
¡ÒNew Open News¡Ó
ËèÆü¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥óÁá¡¹¡¢¹â¤¤É¾²Á¤Î¸ý¥³¥ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÖÊÝÂ¸¡×¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¿©¤¤¤·¤óË·¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÈ¥ë ¤«¤ê¤ó¡ÊÅìµþ¡¦¶äºÂ¡Ë
2025Ç¯7·î15Æü¡¢¶äºÂ±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó5Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÍÈ¥ë ¤«¤ê¤ó¡×¤Ï¡¢ÍÈ¤²Êª¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Î¤ªÅ¹¡£Æ±¥Õ¥í¥¢Æâ¤Î¡Ö¶äºÂ ÑÛ ¤Ë¤·¤à¤é¡×¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¿·¶ÈÂÖ¤Ç¤¹¡£
ÎÁÍý¿Í¤Î°æ²¬³¤ÅÍ»á¤Ï¡¢µÜºê¸©¾®ÎÓ»Ô½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤Î¹âµéÎ¹´Û¤ÇÏÂ¿©¤Î½¤¶È¤ò½Å¤Í¤¿¤Î¤Á¡¢¡È¼÷»Ê¿¦¿Í¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡Ö¶äºÂ ÑÛ ¤Ë¤·¤à¤é¡×¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¾¤ÎÀ¾Â¼±ÑÅµ»á¤¬¿·¶ÈÂÖ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢21ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡ÖÍÈ¥ë ¤«¤ê¤ó¡×¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£Å¹Ì¾¤Ï¡¢°æ²¬»á¤ÎÌ¾Á°¤Î°ìÊ¸»ú¡È¤«¡É¤È¡¢¡Ö¶äºÂ ÑÛ ¤Ë¤·¤à¤é¡×¤Î¡È¤ê¤ó¡É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÃë¤âÌë¤â¤ª¤Þ¤«¤»¥³¡¼¥¹°ìÂò¤Ç¡¢Ãë13,200±ß¡¢Ìë22,000±ß¡£¼÷»Ê¿¦¿Í¤Ç¤¢¤ëÀ¾Â¼»á¤È¡¢ÏÂ¿©¤ÎÎÁÍý¿Í¡¦°æ²¬»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥¹ÆâÍÆ¤Ï¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¶úÍÈ¤²¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÈ¤²Êª¤¬¼çÌò¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºÙ´¬¤ÍÈ¤²¡£¼÷»Ê²°¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤ªÅ¹¤À¤«¤é¤³¤½¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÌ£¤Ï¡¢¿©¤Ù¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£
¥¤¥Á¥ª¥·¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö³û¤È¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¥³¥í¥Ã¥±¡×¡£¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Á¡ºÙ¤Ê»õ¿¨¤ê¤Î°á¤ÎÃæ¤«¤é¸½¤ì¤ë¡¢³ûÆù¤È¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤ÎÇ»Ì©¤Ê¹á¤ê¤È¤¦¤Þ¤ß¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ëìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£Ë§½æ¤Ê¥Þ¥Ç¥é¥½¡¼¥¹¤È°ì½ï¤Ë¡£
µ¨Àá¤ÎÌ£³Ð¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤ªÃë¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼«²ÈÀ½¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¥Ð¥¿¡¼¤òÅº¤¨¤¿¡Ö¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤Î¥Õ¥é¥¤¡×¤ä¡¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î¤¹¤êÎ®¤·¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¡ÖÌÓ³ª¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡Ê2025Ç¯8·î¸½ºß¡Ë
ºÂÀÊ¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼5ÀÊ¤È¸Ä¼¼¡Ê2¡Á4Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë¤¬1¼¼¡£¥é¥¤¥Ö´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÄ´ÍýÉ÷·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆÃÅùÀÊ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¸Ä¼¼¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·¡¼¥ó¤äÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÎÁÍý¿Í¤Îµ»¤¬¸÷¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¿ô¡¹¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡ÍÈ¥ë ¤«¤ê¤ó
½»½ê : ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7-2-8 Åì·ú¥Ó¥ë B1F
TEL : 03-5962-8043
Ê¸¡§ºØÆ£°¡´õ
¼Ì¿¿¡§¤ªÅ¹¤«¤é