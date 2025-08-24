Eve¡¢³èÆ°15¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡ØUNDERCOVER¡Ù2¥Ç¥¤¥º³«ºÅ¡¡¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡õºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ³«»Ï
¡¡Eve¤¬¡¢³èÆ°15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿2¥Ç¥¤¥º¸ø±é¡ØUNDERCOVER¡Ù¤ò11·î22Æü¡¢23Æü¤ËÊ¼¸Ë GLION ARENA KOBE¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§SixTONES¡ß¥Þ¥¥·¥Þ¥à¥¶Î¼·¯¡¢Snow Man ¿¼ß·¡ßsumika ÊÒ²¬¡¢TOMORROW X TOGETHER¡ßEve¡Ä¡Ä°Õ³°¤Ê³Ú¶ÊÄó¶¡¤ÎÌ¥ÎÏ¡Ë
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜÆü8·î24Æü¤Ë2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØEve Arena Tour 2025¡ÖUnder Blue¡×¡ÙK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤Î½ª±é¸å¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤ÎLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢½ÅÂçÈ¯É½¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Eve³èÆ°15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡£Æ±¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØUnder Blue¡Ù¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤â¼ê¤¬¤±¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Î¤¯¤Ã¤«¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ2ÆüÌÜ¸ø±é¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸ø³«Ãæ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë