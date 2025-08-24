キャスター・辛坊治郎氏（69）が22日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、体調が回復したと報告した。

辛坊氏は20日放送のニッポン放送「辛坊治郎ズーム そこまで言うか！」に生出演し、体調不良を告白。放送後にはX（旧ツイッター）で「出た！コロナの陽性反応。喉が痛いから『もしかして』と思ったのだが、これでコロナ感染4回、万博訪問15回、太平洋横断失敗1回成功2回。この1ヶ月で、食中毒、肋骨骨折、コロナ感染」と報告していた。

また更新したYouTubeチャンネルの中では「絶対コロナだと思うんですよね…」と苦しそうな表情をみせる場面も。「コロナがそこそこ流行ってるみたいで。ただ、昔のように肺炎になって死ぬ人は多くないみたいですが」といい「発熱はないんですけど、のどが痛くて。自己診断でコロナの可能性はそこそこあるんじゃないかなって」と語っていた。

そして22日になるとXで「症状も収まったし、検査結果も陰性に」と報告。「これで感染リスクは、ほぼなくなって、逆に免疫が強化された筈。心配してくれた皆さん、ありがとう」とつづっていた。