長崎が３連勝！ １−０劇的勝利で自動昇格圏へ向け好調キープ！ 山口は11試合勝利なし…
Jリーグは８月24日、J２第27節のV・ファーレン長崎対レノファ山口FCを開催。長崎が１−０で勝利を収めた。
前半からホームの長崎がボールを握る展開に。それでも、しっかりとしたビルドアップからフィニッシュまで持ち込めていたのは山口。ただ何本か放ったシュートは、精度を欠いて得点にはつながらず。
後半は長崎が攻勢を強め、笠柳翼やマテウス・ジェズスが積極的に仕掛けてシュートを放つも、１点が遠い。山口は押し込まれるなかで、冷静に守備対応。最後の局面で相手に自由にやらせない。
それでも長崎は終了間際の90＋６分、江川湧清が劇的なヘディング弾。この１点で勝利した長崎が３連勝を飾った。敗れた山口は11試合勝利なしとなっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
前半からホームの長崎がボールを握る展開に。それでも、しっかりとしたビルドアップからフィニッシュまで持ち込めていたのは山口。ただ何本か放ったシュートは、精度を欠いて得点にはつながらず。
後半は長崎が攻勢を強め、笠柳翼やマテウス・ジェズスが積極的に仕掛けてシュートを放つも、１点が遠い。山口は押し込まれるなかで、冷静に守備対応。最後の局面で相手に自由にやらせない。
それでも長崎は終了間際の90＋６分、江川湧清が劇的なヘディング弾。この１点で勝利した長崎が３連勝を飾った。敗れた山口は11試合勝利なしとなっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介