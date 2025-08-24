元AKB48の小嶋陽菜さん（37）が2025年8月18日、自身のインスタグラムを更新。赤いキャミソールと超ミニ丈のショートパンツのコーデで、マルセイユでのバカンスを楽しむ様子を公開した。

「マルセイユ、風が強くて目を開けてる写真がぜんぜんない」

小嶋さんは、「マルセイユ、風が強くて目を開けてる写真がぜんぜんない」といい、キャミソールとショートパンツ姿で目を閉じた姿や、海辺のドレス姿を含む7枚の写真と動画を投稿。

また、この日のコーディネートについて、「ネットでポチったトップスは少し大きかったのでロジアバンドゥのwhiteをレイヤード」と紹介した。

インスタグラムに投稿された写真では、赤いギンガムチェックのキャミソールにホワイトのバンドゥを合わせて、デニムのショートパンツを着用。ほかにも肩出しのドレス姿が、風を受けて軽やかに揺れるショットも披露した。

この投稿には、「いろんな服着てるけど全部似合ってて、めっちゃ可愛い〜」「全部全部可愛すぎます」「かわいすぎる！」「とても美しいです」といったコメントが寄せられていた。