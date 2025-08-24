「嘘やろ…」「それは決めないと」ブンデスデビューの日本代表MF、超決定機逸にファン悲鳴「やっちまった」「なにが起きたの」
ほろ苦いデビューとなってしまった。
８月23日に開催されたブンデスリーガの第１節で、日本代表MF鈴木唯人が加入したフライブルクがアウクスブルクとホームで対戦。１−３の完敗を喫した。
トップ下で先発し、ブンデスデビューを果たした鈴木にビッグチャンスが訪れたのは０―１で迎えた39分。ペナルティエリア内でパスを受け、GKがいない状態で時間もスペースも十分にあったが、左足のシュートは枠を大きく外してしまった。
このシーンに、ファンからは次のような声があがった。
「えええええええ」
「それはあかん」
「なにしてんねん」
「やっちまった」
「嘘やろ…」
「それは決めないと」
「これはやばいな」
「フリーすぎたな」
「なにが起きたの」
「外す方が難しいだろ」
ただ、味方の決定機を演出したり、果敢に仕掛けるなど、好プレーもあった。次戦での活躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】GKがいない状態で…日本代表MFがまさかの決定機逸
８月23日に開催されたブンデスリーガの第１節で、日本代表MF鈴木唯人が加入したフライブルクがアウクスブルクとホームで対戦。１−３の完敗を喫した。
トップ下で先発し、ブンデスデビューを果たした鈴木にビッグチャンスが訪れたのは０―１で迎えた39分。ペナルティエリア内でパスを受け、GKがいない状態で時間もスペースも十分にあったが、左足のシュートは枠を大きく外してしまった。
このシーンに、ファンからは次のような声があがった。
「えええええええ」
「それはあかん」
「なにしてんねん」
「やっちまった」
「嘘やろ…」
「それは決めないと」
「これはやばいな」
「フリーすぎたな」
「なにが起きたの」
「外す方が難しいだろ」
ただ、味方の決定機を演出したり、果敢に仕掛けるなど、好プレーもあった。次戦での活躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】GKがいない状態で…日本代表MFがまさかの決定機逸