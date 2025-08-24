『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が8月18日に放送され、あのちゃんがあるものをストロー代わりにする驚きのシーンがあった。

【映像】ちくわでジュースを飲むあのちゃん

この日の企画は「おばあちゃんに夏を乗り切ってもらうためのメニュー」というテーマのクッキング企画。平野レミの指導のもと、あのちゃんがひとりで調理に奮闘する中、“食べればねっとり肉じゃが”“ヨーグルトチキン”に続く3品目として登場したのが“南国サイダー”だ。ヨーグルトと炭酸水、はちみつ、桃などのフルーツをミキサーにかけて作る爽やかなドリンクメニューである。

できあがった南国サイダーをグラスに注ぎ、準備万端のタイミングで、平野が「空心菜知ってる？」とおもむろに空心菜を取り出す。野菜嫌いのあのちゃんは「いらないいらない！」と全力で拒否。しかし平野は「食べるんじゃない！吸うの！」と真顔で譲らない。進行役を務めたダイアン津田も「空心菜をストロー代わりに？」と目を丸くするばかり。

それでも「やだやだ」と抵抗し続けるあのちゃんに、平野は「嫌だったらこれ」と今度はちくわを手渡す。あのちゃんは「こっちがいい」と素直にちくわを選び、グラスに刺して“ちくわストロー”で飲み始めるというシュールな展開となった。

「なんでちくわで吸うんですか！」と困惑気味の津田に、あのちゃんは「名前つけてよ」と無茶ぶり。思案した津田は「チクスイ」と名付け、スタジオは爆笑。ちくわをストロー代わりにしてドリンクを飲むという前代未聞の光景が繰り広げられた。

平野は「ちくわはタンパク質だから完全食だよ」と持論を展開し、あのちゃんも「たまにかじるのがいいね」とご満悦。最後には津田までも「美味しいわ、これ」と“チクスイ”を受け入れてしまう始末。予測不能な展開にスタジオは大爆笑の連続となった。

（あのちゃんねる）