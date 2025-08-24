2025年8月26日（火）から9月8日（月）まで、『室蘭満天花火』開催にあわせて北海道の『セブン‐イレブン』一部店舗限定（132店舗）で、『いぶり満天フェア』が開催されます。

画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

『室蘭満天花火』は、2025年9月6日（土）に室蘭市で開催される花火大会。それにあわせて企画された『いぶり満天フェア』では、花火大会で賑わうこの特別な時期に、地元胆振（いぶり）エリアの豊かな原材料を一部使用した商品や地域で馴染のあるメニューを味わうことができますよ！

画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン1：大きなおむすび 炭火やきとり室蘭やきとり風画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

『室蘭やきとり』は、北海道室蘭市を中心に親しまれているご当地グルメ。名前に“やきとり”とありますが、一般的な鶏肉ではなく、主に豚肉（豚精肉）を使用しているのが特長です。豚肉と玉ねぎを交互に串に刺し、甘辛いタレをつけて焼き上げ、仕上げに洋からし（マスタード）を添えて食べるのが定番のスタイルです。

『大きなおむすび 炭火やきとり室蘭やきとり風』は、そんな『室蘭やきとり』をイメージして、食べ応えのある大きなおむすびに炭火で香ばしく焼き上げた豚肉を組み合わせ。甘みのあるタレと『室蘭やきとり』には欠かせない洋からしの風味が絶品です！

【商品詳細】

大きなおむすび 炭火やきとり室蘭やきとり風

価格：268円（税込289.44円）

発売日：8月26日（火）～順次

販売エリア：北海道一部（※1）

※1 虻田郡（喜茂別町・倶知安町・ニセコ町・洞爺湖町・豊浦町・真狩村・留寿都村）、恵庭市、浦河郡浦河町、沙流郡日高町、様似郡様似町、白老郡白老町、伊達市、千歳市、苫小牧市、新冠郡新冠町、日高郡新ひだか町、幌泉郡えりも町、登別市、室蘭市、勇払郡（安平町・むかわ町）

2：炭火やきとり弁当 室蘭やきとり風画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

『炭火やきとり弁当 室蘭やきとり風』は、串にささった『室蘭やきとり』をイメージし、お肉と玉ねぎを交互に盛り付け。甘めのタレに漬け、香ばしい炭火の風味が食欲をそそる、夏にぴったりの商品に仕上げられています。

【商品詳細】

炭火やきとり弁当 室蘭やきとり風

価格：698円（税込753.84円）

発売日：8月26日（火）～順次

販売エリア： 北海道一部（※2）

※2 虻田郡（倶知安町・喜茂別町・ニセコ町・洞爺湖町・豊浦町・真狩村・留寿都村）、浦河郡浦河町、恵庭市、沙流郡日高町、様似郡様似町、白老郡白老町、伊達市、千歳市、苫小牧市、新冠郡新冠町、日高郡新ひだか町、幌泉郡えりも町、登別市、室蘭市、勇払郡（安平町・むかわ町）

3：炭火やきとり 室蘭やきとり風画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

『炭火やきとり 室蘭やきとり風』は、手軽に食べられるパックデリで『室蘭やきとり』を再現。シャキシャキとした玉ねぎの食感がアクセントに。自宅での食事や、もう一品欲しいときにぴったりの一品です。

【商品詳細】

炭火やきとり 室蘭やきとり風

価格：368円（税込397.44円）

発売日：8月25日（月）～順次

販売エリア：北海道一部（※3）

※3 虻田郡（倶知安町・喜茂別町・ニセコ町・洞爺湖町・豊浦町・真狩村・留寿都村）、石狩郡（新篠津村・当別町）石狩市、岩内郡岩内町、岩見沢市、浦河郡浦河町、江別市、恵庭市、小樽市、樺戸郡月形町、上磯郡（木古内町・知内町）亀田郡七飯町、茅部郡（鹿部町・森町）、北広島市、札幌市北区、様似郡様似、町沙流郡日高町、白老郡白老町、新冠郡新冠町、空知郡南幌町、伊達市、千歳市、苫小牧市、函館市、日高郡新ひだか町、美唄市、檜山郡（厚沢部町・江差町）二海郡八雲町、北斗市、幌泉郡えりも町、爾志郡乙部町、登別市、三笠市、室蘭市、山越郡長万部町、勇払郡（安平町・むかわ町）、夕張郡（栗山町・長沼町・由仁町）夕張市、余市郡（仁木町・余市町）

4：こだわりおむすび 白老和牛のすき焼き画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

『こだわりおむすび 白老和牛のすき焼き』は、北海道白老町が誇る『白老和牛』を使用した、こだわりの一品。白老和牛の旨みを最大限に引き出すため甘めの割り下で味付けされ、ふっくら炊き上げたお米で包み込みまれています。

【商品詳細】

こだわりおむすび 白老和牛のすき焼き

価格：290円（税込313.20円）

発売日：8月26日（火）～順次

販売エリア：北海道一部（※4）

※4 虻田郡（倶知安町・喜茂別町・ニセコ町・洞爺湖町・豊浦町・真狩村・留寿都村）、浦河郡浦河町、恵庭市、沙流郡日高町、様似郡様似町、白老郡白老町、伊達市、千歳市、苫小牧市、新冠郡新冠町、日高郡新ひだか町、幌泉郡えりも町、登別市、室蘭市、勇払郡（安平町・むかわ町）

5：スパイス香る カレーラーメン画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

『スパイス香る カレーラーメン』には、炒め玉ねぎでとろみとコクを追求した濃厚なカレースープがよく絡むように、中太ちぢれ麺を使用。麺の上には定番のチャーシュー、わかめ、ねぎをトッピング。ご当地グルメ『カレーラーメン』を『セブン‐イレブン』で味わうことができますよ！

【商品詳細】

スパイス香る カレーラーメン

価格：570円（税込615.60円）

発売日：8月26日（火）～順次

販売エリア：北海道一部（※5）

※5 虻田郡（喜茂別町・倶知安町・ニセコ町・洞爺湖町・豊浦町・真狩村・留寿都村）、石狩郡（新篠津村・当別町）石狩市、岩内郡岩内町、岩見沢市、浦河郡浦河町、江別市、恵庭市、小樽市、樺戸郡月形町、北広島市、札幌市、様似郡様似町、沙流郡日高町、白老郡白老町、空知郡南幌町、伊達市、千歳市、苫小牧市、新冠郡新冠町、日高郡新ひだか町、美唄市、幌泉郡えりも町、登別市、三笠市、室蘭市、勇払郡（安平町・むかわ町）、夕張郡（栗山町・長沼町・由仁町）夕張市、余市郡（仁木町・余市町）

6：登別閻魔やきそば画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

『登別閻魔やきそば』は、年間約300万人以上が訪れる『登別温泉』がある登別市のご当地グルメ。北海道産小麦を使用した平麺や、地元食材・こだわりのタレが使用されています。

【商品詳細】

登別閻魔やきそば

価格：498円（税込537.84円）

発売日：8月26日（火）～順次

販売エリア：北海道

7：アロニアジャムのデニッシュ画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

新登場の『アロニアジャムのデニッシュ』は、胆振地方特産品『アロニア』（北米原産のバラ科の果物）を贅沢に使ったジャムのデニッシュ。甘味と酸味が特徴のアロニアとサクサクのデニッシュ生地が相性抜群です！

【商品詳細】

アロニアジャムのデニッシュ

価格：178円（税込192.24円）

発売日：8月26日（火）～順次

販売エリア：北海道一部（※6）

※6 虻田郡（倶知安町・喜茂別町・ニセコ町・洞爺湖町・豊浦町・真狩村・留寿都村）、浦河郡浦河町、恵庭市、沙流郡日高町、様似郡様似町、白老郡白老町、伊達市、千歳市、苫小牧市、新冠郡新冠町、日高郡新ひだか町、幌泉郡えりも町、登別市、室蘭市、勇払郡（安平町・むかわ町）

8：苫小牧産苺のソース使用ミルクプリン画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

『苫小牧産苺のソース使用ミルクプリン』は、豊かな風味と甘みを感じられる苫小牧産苺のソースがたっぷりかかったなめらかなミルクプリン。真っ白なミルクプリンに鮮やかないちごソースが彩りを添え、見た目もかわいらしい一品です。

【商品詳細】

苫小牧産苺のソース使用ミルクプリン

価格：270円（税込291.60円）

発売日：8月25日（月）～順次

販売エリア：北海道一部（※7）

※7 虻田郡（倶知安町・喜茂別町・ニセコ町・洞爺湖町・豊浦町・真狩村・留寿都村）、浦河郡浦河町、恵庭市、沙流郡日高町、様似郡様似町、白老郡白老町、伊達市、千歳市、苫小牧市、新冠郡新冠町、日高郡新ひだか町、幌泉郡えりも町、登別市、室蘭市、勇払郡（安平町・むかわ町）

※店舗によって価格が異なる場合があります。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあります。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合があります。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

室蘭の夏を彩る『室蘭満天花火』。楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。そんな『室蘭満天花火』が開催される胆振エリアは、食の魅力もいっぱい！

胆振エリアに特化した『いぶり満天フェア』では、地元民に愛されるご当地グルメを、手軽に『セブン‐イレブン』で味わうことができますよ！ 花火大会の賑わいとあわせて、胆振の食の魅力も満喫してみてくださいね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【北海道エリア一部店舗限定】「室蘭満天花火」開催にあわせ「いぶり満天フェア」を実施！8月26日（火）から北海道の食文化を応援する全8商品が登場 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

