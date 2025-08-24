絶大な人気を誇る“最恐女王”が母国のファンへメッセージを投稿。ギャップ溢れる優しい笑顔とファッションに、大きな反響が寄せられている。

【映像】“最恐”美女、ナチュラルメイクとスカート姿の最新ショット

WWE女子スーパースターのリア・リプリーが22日、WWEオーストラリア公式インスタグラムに登場。10月に同国で開催されるWWEイベント「クラウン・ジュエル」のチケット購入を呼びかけた。

例年はサウジアラビアのリヤドで開催される同イベントだが、今年はリアの母国で開催されることとなり、さっそく“番宣”に登場。普段の鬼気迫る表情とメイクは鳴りをひそめ、スカート風のファッションに優しい笑顔で「今年はオーストラリアでロウとスマックダウン、そしてクラウン・ジュエルが開催されるのよ。ぜひ来てね」とコメント。すでに投稿には約19万件の“いいね”が押されている。

ギャップ全開の笑顔とファッションにコメント欄も「楽しみすぎる！」「早くマミーに会いたいよ！」「おかえり、マミー！」「一番かわいい女の子」「なんとしてでも行くわ！」と言った熱狂的なファンのリアクションで溢れた。オーストラリアが生んだ超スーパースターの帰還に、イベントも盛り上がること間違いなしだ。

