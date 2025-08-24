「毎日同じバッグ」な人へ！【GU】40・50代の高見え♡「茶系バッグ」

毎日同じバッグでマンネリ気味……。そろそろバッグを新調したいミドル世代におすすめしたいのは、今シーズンのトレンドカラーでもある「茶系バッグ」。黒よりも柔らかな印象を与え、上品なのも茶系バッグの魅力です。今回は【GU（ジーユー）】から、40・50代コーデをランクアップできそうなバッグをご紹介。旬度アップを狙えるボストンバッグと、洗練された印象を与えるワンハンドルバッグは、大人の高見えコーデに欠かせないアイテムになるかも。

旬度アップも高見えも狙えるボストンバッグ

【GU】「ワイドボストンバッグ」\2,990（税込）

横長のフォルムがトレンドライクなボストンバッグ。こっくりと深みのあるブラウンカラーと高級感のあるレザー調素材が、リュクスなムードを演出。高見えを狙いたいミドル世代にぴったりのバッグです。コンパクトな見た目ながら、500mlのペットボトルを入れられる収納力の高さも魅力的。ロングハンドルで肩がけも楽ちんです。

いつものデニムコーデをランクアップ！

GUのスタッフErinaさんは、高級感のあるブラウンバッグとビスチェを投入して、いつものデニムスタイルをワンランク上の着こなしへ。バッグの立体感ある横長フォルムとロングショルダーがコーデにいいアクセントを与え、おしゃれな雰囲気も演出。ベルトもブラウンをチョイスしてリンクさせれば、統一感のあるコーデに仕上がりそうです。

通勤にも◎ 大人コーデを格上げできる高見えバッグ

【GU】「2WAYロングベルトバッグ」\2,990（税込）

ワンハンドルの洗練されたデザインで、大人コーデを格上げできそうなバッグ。ゴールドカラーのファスナーや金具も高見えをサポートします。A4サイズが入る収納力も備わったバッグは、プライベートだけじゃなく、通勤コーデにも活躍しそう。メタルのループにチャームやキーホルダー、スカーフをつけて、自分好みにアレンジできるのも嬉しいポイント。

今の季節にぴったり！ 大人の高見えコーデ

「2WAYロングベルトバッグ」は、トーンや質感が異なる3色のブラウンとブラックから選べます。「#40代コーデ」を投稿するNatsukiさんは、スエード調の明るめブラウンをチョイス。白スカートを主役にした夏コーデにもマッチし、秋らしさも感じられる明るめブラウンは、今の季節にぴったり。ダブルベストできちんと感も添えると、大人の高見えコーデの完成です。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i