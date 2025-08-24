「rock the boat」の意味は？使えたらかっこいい英語のイディオム！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「安定した状況を乱すこと」でした！

この表現は、安定した状況を乱すことを指します。

安定していた船をわざと揺らす動作のイメージから成り立った言葉だそうですよ。

「I know that speaking up may rock the boat, but it's a chance I'm willing to take.」

（声をあげると、この安定した状況が乱れるかもしれないのはわかっている。でも喜んで試してみる）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。