「rock the boat」の意味は？使えたらかっこいい英語のイディオム！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「rock the boat」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「安定した状況を乱すこと」でした！
この表現は、安定した状況を乱すことを指します。
安定していた船をわざと揺らす動作のイメージから成り立った言葉だそうですよ。
「I know that speaking up may rock the boat, but it's a chance I'm willing to take.」
（声をあげると、この安定した状況が乱れるかもしれないのはわかっている。でも喜んで試してみる）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部