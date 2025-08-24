可愛いのみーーーっけ！【3COINS】取り付けも楽々◎「新作カーテン」

お部屋の雰囲気を手軽に変えられる【3COINS（スリーコインズ）】のカーテンシリーズ。シーズンごとに新しいデザインが登場するので、インテリアに季節感をプラスしたいときにも便利なアイテムなんです。そこで今回は、刺繍デザインが可愛い「新作カーテン」を紹介します。

ついついパンが食べたくなる

クロワッサンやプレッツェルなどが刺繍された「刺繍セパレートカーテンパンライフ」。思わず食べたくなりそうなパンの刺繍のほか、植物や本などもデザインされた上品で可愛らしいカーテンです。 2枚使って突っ張り棒に通せば、のれんのようになるのでお部屋の仕切りとしても使えます。

鳥と星が織り成すやさしい華やかさ

「刺繍カフェカーテン鳥と星」は、落ち着いた印象の鳥と星の刺繍がポイント。出窓や小窓に合わせやすい短めの丈感は、窓以外にも棚などに設置して収納の目隠しとして使うと便利です。シンプルなデザインでインテリアにも馴染みやすく、室内の目立つような場所でもナチュラルに合わせられます。

手軽にお部屋の印象を変える【3COINS（スリーコインズ）】の「新作カーテン」。複数のデザインを持っておけば、定期的に雰囲気が変えられるのでインテリアの気分転換にも便利です。気になる人は、ぜひチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる