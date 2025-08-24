俳優のゲイリー・オールドマンは、映画「シザーハンズ」（1991年）の主人公エドワード・シザーハンズ役を「理解不能」として断ったそうだ。同役は最終的に俳優ジョニー・デップが射止めた。ゲイリーは当初、脚本を読んでも物語の内容が全く理解できなかったという。



【写真】歳を重ねてもどこかジョニー・デップと通じる雰囲気がある

ティム・バートン監督は同作以前に「ピーウィーの大冒険」「ビートルジュース」「バットマン」といった大ヒット映画を送り出していた。「シザーハンズ」のオファーについてゲイリーは「数年前だから1980年代後半のことだろう。私はティム・バートンの『シザーハンズ』の役柄の候補リストに載っていた。短いリストさ。自分のエージェントは、私がその役を獲得する可能性が高いと考えていた。彼らから『脚本を読んでみろ』と言われてね。脚本を送ってくれたんだけど、私は『理解できない』と答えたよ」と振り返った。「その時点で自分がティム・バートン作品を見ていないことを覚えておいて欲しい」と注釈を付けた上で「あの奇抜で不思議な小さな脚本を読んでも理解できなかった。エイボン・レディ（化粧品セールスの女性）とハサミの手の少年。私には全く響かなかったよ」と正直に告白。最終的に「エージェントに『理解するのが無理。好みじゃない』って伝えた」という。



「そんなわけでティム・バートンには会わなかったんだ」と同作では監督と面談することもなかった。ただその後、公開された作品を見て数分で内容を理解したという。「『シザーハンズ』が公開されて、映画館に観に行った。（色鮮やかな家々が並び、カメラが丘の上の城のような建物へとパンアップする）オープニングのシーン、あの2分間で『わかった！』と思った」と監督のイメージする世界にスッと入っていけた。



ちなみにエドワード・シザーハンズ役にはゲイリーの他にも、トム・クルーズ、トム・ハンクス、ジム・キャリー、ジョン・キューザックなどの名前が挙がっていたとされている。



ジョニー、ウィノナ・ライダー、ダイアン・ウィースト、アンソニー・マイケル・ホールらが出演した同作は興行的に大ヒット、バートン作品のファンからも絶大な支持を得る結果となった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）